Neimenovani izvori tvrde da Sjedinjene Američke Države razmatraju slanje trupa u Iran.

Izvor: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost slanja kopnenih trupa u Iran, tvrde neimenovani izvori za katarsku Al Džaziru.

Prema tim informacijama, pojedinim vojnicima su otkazani odmori, neki treninzi su odloženi, dok dio jedinica prolazi dodatnu obuku i prekvalifikaciju, što ukazuje na pripreme za eventualnu kopnenu operaciju ukoliko vrhovna komanda donese takvu odluku.

Jedna od opcija bila bi velika invazija, ali analitičari procjenjuju da bi za takvu operaciju bilo potrebno oko pola miliona vojnika, što bi Sjedinjenim Državama predstavljalo logistički izazov u kratkom roku.

Drugi scenarij podrazumijeva specijalne operacije kopnenih snaga. Prema tim procjenama, elitne jedinice mogle bi biti angažovane kako bi osigurale iranske zalihe obogaćenog uranijuma.

Ipak, stručnjaci navode da je takva operacija u ovom trenutku teško izvodljiva, dijelom i zbog intenzivnog bombardovanja Irana koje je u toku, kao i složene situacije na terenu.

Uprkos tome, mogućnost kopnene intervencije ostaje jedna od opcija koju bi Bijela kuća mogla razmotriti ukoliko odluči da proširi postojeće vazdušne operacije.