Američka flota predvođena nosačem aviona "Abraham Linkoln" stigla je na Bliski istok iz Indo-pacifičkog regiona i vrlo je vjerovatno očekivati napad na Iran.

Američki nosač aviona USS Abraham Linkoln i prateća borbena grupa stigli su na Bliski istok, saopštila je američka vojska u ponedjeljak, značajno pojačavajući američku vojnu moć u regionu u trenutku povećanih tenzija sa Iranom.

Svrha raspoređivanja

Prema saopštenju američke Centralne komande (CENTCOM) objavljenom na "Iksu", Linkoln i prateći brodovi trenutno su raspoređeni na Bliskom istoku "kako bi promovisali regionalnu bezbjednost i stabilnost".

Američki predsjednik Donald Tramp je u četvrtak izjavio da SAD šalju "armadu" prema Iranu, ali se nada da neće morati da je upotrebi.

Kretanje brodova i regionalna situacija

Ratni brodovi su početkom ovog mjeseca počeli da se raspoređuju iz regije Indo-pacifika, dok su se napetosti između SAD i Irana pojačale nakon represije nad demonstrantima širom Irana.

Tramp je više puta pretio intervencijom ukoliko Iran nastavi da ubija demonstrante, ali su demonstracije na nivou cijele zemlje od tada splasnule.

Istorijski kontekst američkog raspoređivanja snaga

Američka vojska je u prošlosti često pojačavala svoje snage na Bliskom istoku u periodima povećanih tenzija, pri čemu su takvi potezi uglavnom bili defanzivni.

Međutim, prošle godine SAD su izvele veliko jačanje snaga tokom vazdušnih udara na iranska nuklearna postrojenja.

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability.pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM)January 26, 2026

Jačanje vazduhoplovnih kapaciteta

Pored nosača aviona i ratnih brodova, Pentagon premešta i lovce i sisteme protivvazdušne odbrane na Bliski istok.

Tokom vikenda američka vojska je najavila izvođenje vježbe u regionu, "kako bi pokazala sposobnost raspoređivanja, disperzije i održavanja borbene vazdušne moći".

Stariji iranski zvaničnik izjavio je prošle nedjelje da bi Teheran svaki napad smatrao "potpunim ratom protiv nas".

Hezbolah upozorava: Svaki napad na Iran je napad na nas

Lider libanskog Hezbolaha, koji podržava Teheran, Naim Kasem, izjavio je u ponedjeljak da bi svaki napad na Iran takođe bio usmjeren i protiv njegove grupe, upozorivši da bi novi rat protiv Islamske Republike mogao zapaliti čitav region.

Suočeni smo sa agresijom koja ne pravi razliku među nama, ciljano smo pogođeni bilo kojom potencijalnom agresijom i odlučni smo da se branimo - rekao je Kasem u televizijskom obraćanju pristalicama na skupu solidarnosti sa Iranom.

Hezbolah: Nismo neutralni

Tada ćemo odlučiti kako ćemo djelovati, ali nismo neutralni - dodao je, upozoravajući da bi "rat protiv Irana ovog puta zapalio cijeli region".

Pozadina napetosti na relaciji SAD – Iran

Napetosti između SAD i Irana porasle su nakon smrtonosnog gušenja protesta širom Irana, u kojima su hiljade ljudi poginule, a desetine hiljada uhapšene.

Američki predsjednik Donald Tramp je pretio vojnom intervencijom ukoliko Iran nastavi da ubija mirne demonstrante ili sprovodi masovna pogubljenja pritvorenih osoba.