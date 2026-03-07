Iranski projektili pogodili Tel Aviv, Izrael izveo veliki talas napada na ciljeve u Iranu; SAD ubrzava isporuku oružja dok rastu strahovi od širenja sukoba i globalne ekonomske krize

Izvor: shutterstock/ameer massad/Melnikov Dmitriy/marina.rodrigues/Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Napetosti na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon novih iranskih napada projektilima i dronovima, dok se istovremeno povećava zabrinutost da bi udari na energetsku infrastrukturu i moguća blokada Ormuskog moreuza mogli izazvati ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata i podstaći svjetsku recesiju.

Tel Aviv je sinoć bio meta iranskih projektila, a tokom noći sirene za vazdušnu opasnost oglašavale su se širom Izraela, uključujući Jerusalim i Tel Aviv. Prema dostupnim informacijama, većina raketa i bespilotnih letjelica presretnuta je pomoću izraelskog sistema protivvazdušne odbrane.

Istovremeno, američki Stejt department saopštio je da će ubrzati prodaju oružja Izraelu vrijednu više od 150 miliona dolara. U okviru tog paketa planirana je isporuka više od 12.000 bombi koje bi trebalo dodatno da ojačaju vojne kapacitete izraelske vojske. U međuvremenu su se pojavile i spekulacije da bi Izrael uskoro mogao ostati bez bombi i presretačkih raketa koje se koriste za obaranje iranskih projektila i dronova, prenosi BBC.

Izraelska vojska (IDF) saopštila je da je završila novi talas napada na ciljeve u Iranu. U operaciji je, prema navodima IDF-a, učestvovalo više od 80 borbenih aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva, koji su izveli koordinisane udare na više lokacija povezanih sa iranskom vojnom infrastrukturom.

Tokom napada pogođeno je više vojnih objekata, uključujući i glavni vojni univerzitet Revolucionarne garde – Univerzitet Imam Husein, koji se koristi za obuku oficira. Izraelska vojska navodi i da su pogođeni skladište raketne jedinice Irana, kao i podzemni objekat za balističke rakete u kojem su, prema njihovim tvrdnjama, djelovale stotine pripadnika iranskih snaga.

Napetosti su se proširile i na države Zaliva. Aerodrom Zajed u Abu Dabiju evakuisan je zbog raketne prijetnje, a putnici su prebačeni u podzemna skloništa. Ujedinjeni Arapski Emirati aktivirali su sisteme protivvazdušne odbrane koji su odgovorili na napad projektilima. Svjedoci navode da se u Abu Dabiju čulo nekoliko snažnih eksplozija.

Iran je u međuvremenu pokrenuo novi talas odmazdnih napada projektilima i dronovima prema državama Zaliva. U Dubaiju su takođe zabilježene eksplozije, a vlasti su saopštile da je riječ o manjem incidentu izazvanom padom ostataka presretnutog projektila.

Analitičari upozoravaju da bi dalja eskalacija sukoba i eventualni poremećaji u transportu nafte kroz Ormuski moreuz mogli imati ozbiljne posljedice po svjetsku ekonomiju, jer kroz taj pomorski prolaz prolazi značajan dio globalne trgovine energentima.