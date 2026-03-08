Napadi se šire regionom – pogođena skladišta nafte u Teheranu i hotel u Bejrutu, dok Iran tvrdi da je uništio četiri radara američkog sistema THAAD.

Izvor: screenshot/X

Rat između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana ušao je u deveti dan, uz nove međusobne optužbe i nastavak napada širom regiona.

Američki predsjednik Donald Tramp dočekao je u Delaveru posmrtne ostatke američkih vojnika poginulih u sukobu sa Iranom, poručivši da je iransko rukovodstvo „nerazumno“ i da bi, prema njegovim riječima, „bez oklijevanja upotrijebilo nuklearno oružje“. Dodao je da je svijet, kako tvrdi, sigurniji zahvaljujući akcijama protiv Irana.

Iranski ministar vanjskih poslova optužio je Sjedinjene Američke Države za napad na postrojenje za desalinizaciju vode, navodeći da je zbog toga poremećeno snabdijevanje pitkom vodom u oko 30 sela.

Ruski ambasador u Velikoj Britaniji poručio je da Moskva ne zauzima neutralan stav u sukobu, već otvoreno podržava Iran.

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي: خلال عمليات قمع الدفاع الصاروخي للعدو في المنطقة، تم استهداف وتدمير 4 رادارات ثاد أمريكية فائقة التطور.



- كانت رادارات ثاد الأمريكية تزود شبكة الدفاع الصاروخي "الإسرائيلية" والأمريكية بالمعلومات في الوقت الفعلي.



والآن، مع إلحاق أضرار…pic.twitter.com/g4xpKKLC14 — #ايران (@iranhashtags)March 8, 2026

Izraelske obavještajne službe saopštile su da je sin iranskog ajatolaha preživio nedavni napad, ali da je tom prilikom ranjen.

U Teheranu su zabilježene dramatične scene nakon izraelskih napada na skladišta nafte, dok je u Bejrutu pogođen jedan hotel. Prema prvim informacijama, najmanje četiri osobe su poginule. Izraelske snage tvrde da su u tom napadu gađale komandante Iranske revolucionarne garde.

Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je u posljednja 24 sata uništila četiri radara povezana sa američkim protivraketnim sistemom THAAD (Terminalna odbrana na velikim visinama).

Prema navodima iranske državne agencije IRNA, radari su pogođeni precizno navođenim raketama tokom napada na američku protivraketnu odbrambenu infrastrukturu u regionu. Sistem THAAD koristi radar AN/TPY-2 za otkrivanje i presretanje balističkih raketa, a procjenjuje se da jedan takav radar vrijedi između 300 i 500 miliona dolara.