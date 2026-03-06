Tramp saopštio da nema dogovora sa Iranom dok se ne predaju u potpunosti.
Američki predsjednik Donald Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži sedmog dana rata na Bliskom istoku. Naveo je da nema nikakvog dogovora sa Iranom dok se oni u potpunosti ne predaju.
"Nema nikakvog dogovara sa Iranom dok se ne bezuslovno ne predaju! Nakon toga, mi i naši saveznici ćemo odabrati novog prihvatljivog vrhovnog vođu.
Radićemo na povratu Irana sa puta uništenja, da ih ekonomski ojačamo i osnažimo kao nikada prije. Iran će imati sjajnu budućnost - Neka Iran ponovo bude jak", napisao je Tramp.