Tramp javno kritikovao Starmera na sastanku sa Fridrihom Mercom u Bijeloj kući.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp ugostio je danas njemačkog kancelara Fridriha Merca u Bijeloj kući u Vašingtonu kako bi razgovarali o saradnji Sjedinjenih Država i Njemačke. Jedna od ključnih tema je svakako i rat na Bliskom istoku, a Tramp je iskoristio priliku da pred brojnim predstavnicima medija oštro kritikuje i premijera Velike Britanije Kira Starmera zbog njegove uloge u ratu protiv Irana, prenosi "BBC".

Tramp je na početku javnog dijela sastanka komentarisao stanje na Bliskom istoku. Danas je četvrti dan od početka vojne operacije "Epski bijes" kada su Izrael i Sjedinjene Države napale Iran i u subotu 28. februara je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei.

"Iran više nema mornaricu, nokautirani su. Nemaju vazdušne snage, nemaju protivvazdušnu odbranu, sve im je uništeno. Radimo odličan posao, imamo sjajnu vojsku koja radi fantastičan posao", ocijenio je Tramp stanje na Bliskom istoku, prenosi "Skaj Njuz".

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Fridriha Merca

Potom je komentarisao odnose sa najbližim saveznicima od trenutka izbijanja rata na Bliskom istoku. Njemačku je pohvalio dok je žestoko kritikovao Veliku Britaniju, pre svega jer Starmer nije dozvolio Sjedinjenim Državama da koriste njihove vojne baze za napade na Iran.

"Svi se sjećamo grešaka iz Iraka", ocijenio je britanski premijer što je razbijesnilo Trampa.

Američki predsjednik je izjavio da je djelimično zadovoljan ulogom saveznika u ovom ratu na Bliskom istoku. Kritikovao je Španiju jer nije dozvolila da se odatle napada Iran, a onda je "udario" i na Britance.

"Uopšte nisam srećan sa Velikom Britanijom, nisam to očekivao od njih. On (Kir Starmer, prim. aut.) nije Vinston Čerčil", rekao je Tramp.