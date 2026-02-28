Tramp se oglasio o ubistvu Alije Hamneija, vrhovnog vođe Irana.

Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je razgovarao telefonom sa novinarima "NBC News-a" kada je komentarisao ubistvo vrhovnog vođe Irana, Alije Hamneija. On je otkrio da je ubijen veliki broj visokih vojnih i političkih rukovodilaca Irana.

"Mislimo da je ovo itačna vijest da je on ubijen, razgovarao sam sa mnogo ljudi već o tome. Većina iranskih rukovodilaca je nestala, ne samo on.

Ne mislim na dvije osobe. Što se tiče zamjene Alije, to ne znam, ali u nekom trenutku će me pozvati da me pitaju koga bih volio.

On je ubio mnogo ljudi. Uništio je mnoge živote, uništio mnogo porodica", rekao je Tramp i dodao da je bio sarkastičan o pitanju za zamenu Alije Hamneija.

Da podsjetimo, rano jutros su Izrael i Sjedinjene Američke Države napale Iran vazdušnim putem koji je ubrzo uzvratio raketnim napadima na države u regionu u kojima se nalaze američke vojne baze. U međuvremenu je visoki izraelski zvaničnik potvrdio za "Rojters" da je ubijen vrhovni vođa Irana, Ali Hamnei.