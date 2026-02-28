Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova potvrdilo da je Ali Hamnei na bezbjednom i da nije ubijen.

Izvor: IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE / ZUMA PRESS / PROFIMEDIA

Vrhovni vođa Irana Ali Hamnei je živ i nije ubijen prema riječima portparola iranskog Ministarstva spoljnih poslova, prenosi "Skaj Njuz". On je za "Skaj" potvrdio da nisu tačne informacije da je Hamnei ubijen kao i predsjednik Irana Masud Pežeškian.

"Obojica su na dobrom i na sigurnom su. Da, imamo nekoliko komandanata koji su poginuli u ovom terorizmu i činu agresije. Ono što je važno jeste da narod Irana i naše vojne snage budu dovoljno hrabre i preduzimaju sve potrebne more da odbrane Iran", objasnio je on i stavio tačku na informacije da je Hamnei ubijen.

Iran's Foreign Ministry Spokesperson Esmail Baghaei: Both Khamenei and Pezeshkian are safe and sound



Earlier, a speech by Khamenei to the people was announced, but for some reason, it has not taken place yet.pic.twitter.com/97zld2gVyW — NEXTA (@nexta_tv)February 28, 2026

Da podsjetimo, ranije u toku dana pojavile su se informacije da je ubijen u napadima Ali Hamnei. Prvo je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči demantovao takve navode, a sada je i zvanično demantovana ta verzija događaja.