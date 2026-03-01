Iran potvrdio smrt ajatolaha, Netanjahuu i Trampu navodno prikazana fotografija tijela izvučenog iz ruševina

Izvor: IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE / ZUMA PRESS / PROFIMEDIA

Vrhovni vjerski vođa Irana Ali Hamnei ubijen je juče u izraelskim vazdušnim udarima na Teheran, potvrđeno je iz iranskih izvora.

Prema navodima britanskog lista Daily Mail, još nije poznato da li je upravo bombardovanje u kojem je, kako se tvrdi, ispaljeno najmanje 30 projektila, usmrtilo Hamneija. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se višestruke eksplozije u dvije zgrade u glavnom gradu Irana.

Izrael zrównał z ziemią siedzibę ajatollaha Chamanei w ścisłym centrum Teheranu

620 m × 770 m prawie 0,5 km² Użyto 30 bomb konwencjonalnych, precyzyjnych i burzących

Atak był klasycznym uderzeniem kinetycznym o ogromnej sile. Okolica nietkniętapic.twitter.com/zRzhbUzKN7 — HaverPL (@HaverimPolska)March 1, 2026

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su na mreži X: „Pogledajte prve snimke iz opsežnog napada vazduhoplovstva u srcu Teherana. U prilogu su snimci posljednjih trenutaka uništenja sjedišta iranskog terorističkog režima u srcu Teherana.“

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. ️:@Airbuspic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc)February 28, 2026

Iran je zvanično potvrdio da je Hamnei ubijen u svojoj kućnoj kancelariji. „Alahu pripadamo i Njemu se vraćamo“, prenijela je jedna iranska novinska agencija.

Is this the moment Khamenei died? Israel posts video of massive bombardment of Iranian 'terror regime' headquarters in Tehranhttps://t.co/X2Rt8KAeVh — Daily Mail (@DailyMail)March 1, 2026

Prema istim navodima, izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu i američkom predsjedniku Donaldu Trampu prikazana je fotografija Hamneijevog tijela nakon što je izvučeno iz ruševina. Teheran je ubistvo svog lidera nazvao „objavom rata protiv muslimana“.