Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Otkriveno je ko će zamijeniti ubijenog Alija Hamneja - Alireza Arafi je imenovan za vršioca dužnosti vođe Irana.

On će određeni vremenski period služiti kao vrhovni vođa, izveštavaju iranski državni mediji, prije svih agencija ISNA.

Arafi će ovu najvišu funkciju u državi obavljati u prelaznom periodu, nakon eliminacije Hamneija.

Alireza Arafi (67) važi za jednog od najuticajnijih šiitskih ajatolaha i visokih verskih autoriteta u zemlji. Rođen 1959. godine u Mejbodu, on decenijama zauzima ključne pozicije unutar iranskog teokratskog sistema.

Član je Savjeta čuvara, moćne institucije koja kontroliše zakonodavstvo i izbore, kao i Skupštine eksperata, tijela koje je po ustavu jedino nadležno za izbor i nadzor vrhovnog vođe.

Blizak Revolucionarnoj gardi

Prije imenovanja na čelo države, Arafi je vodio cjelokupan sistem verskih seminara u Iranu, sa centrom u svetom gradu Komu, čime je direktno oblikovao nove generacije verskih i političkih lidera. Takođe je bio na čelu Međunarodnog univerziteta Al-Mustafa, institucije zadužene za širenje šiizma i iranske ideologije u inostranstvu, zbog čega se smatra bliskim saradnikom bezbednosnih struktura i Revolucionarne garde.

Analitičari ocjenjuju da izbor Arafija predstavlja pokušaj režima da očuva stabilnost i kontinuitet politike u trenutku ratne krize. Njegovo duboko poznavanje verske hijerarhije i istovremeno učešće u najvišim političkim telima čine ga figurom koja u ovom trenutku može da ujedini konzervativno sveštenstvo i vojne krugove.