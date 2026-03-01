Iranski dron pogodio hotel "Burž al Arab" u Dubaiju.

Čuveni luksuzni hotel "Burž al Arab" u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) je večeras pogođen! Još uvijek nema zvaničnih informacija o tome da li ima povređenih ili stradalih, a na društvenim mrežama pojavio se snimak požara u podnožju zgrade.Stanovnicima Dubaija je nešto ranije večeras stiglo upozorenje pred drugi talas napada Irana. Prethodno su pogođeni hotel "Palm" i terminal na aerodromu.

⚡️Another angle of Burj Al Arab on firepic.twitter.com/uDtrkwH74f — War Monitor (@WarMonitors)February 28, 2026

Na snimku se vidi požar u prizemlju zgrade, sumnja se na iranski "šahid 136" dron. Inače, riječ je o najluksuznijem hotelu u Dubaiju, takozvanom "simbolu luksuza i moći".

Gori najpoznatiji hotel u Dubaiju: Iran nema milosti, pogođen simbol Emirata

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Američke Države su rano jutros izveli napad širom Irana. Teheran je ubrzo uzvratio napadima na zemlje u regionu u kojima ima američkih vojnih baza.