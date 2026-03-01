"Svako ko nije retardiran može da mi se javi za pomoć": Pjevač koji se nije plasirao u finale PZE opleo po pobjednicima

Marko Mandić, nekadašnji učesnik takmičenja Pesma za Evroviziju, nije oduševljen novim predstavnikom Srbije

Marko Mandić oštro kritikovao pobjedu Lavine na PZE, a njegova Instagram objava izazvala buru reakcija na mrežama.

Srpski pjevač i tekstopisac Marko Mandić, koji je 2024. godine učestvovao na takmičenju sa numerom "Dno", oglasio se nakon pobjede niškog progresiv metal sastava Lavina na ovogodišnjoj PZE.

Pogledajte proglašenje pobednika:

Pogledajte proglašenje pobednika:

Mandić je na svom Instagram profilu podijelio storiju u kojem je bez zadrške iznio stav o pobjedničkoj pjesmi i reakcijama publike. Njegova objava izazvala je veliku pažnju, ali i podjeljene komentare na društvenim mrežama.

"Svako ko nije retardiran i slušao je bar 12+ minuta metala u svom životu može da mi se javi u DM za pomoć i podršku. Za ostale, jasno mi je da vam je ovo kul i novo jer nije nešto što vam je poznato, ali to ne znači da je dobro. Nije dobro, baš nije dobro. "

Marko Mandić je učestvovao na PZE 2024 godine, kada nas je predstavljala Teya Dora s numerom "Ramonda", ali se nije našao u finalu.

Ovako je izgledao njegov nastup:





