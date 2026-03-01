Kako pravilno čuvati zimsku odjeću i sačuvati njen kvalitet: Greške koje treba izbjegavati

Saznajte kako pravilno skladištiti zimsku odjeću da sačuvate njen kvalitet — od čišćenja i održavanja vunenih komada do zaštite od moljaca i vlage.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Prije skladištenja zimske odjeće važno je temeljno je očistiti i sanirati eventualna oštećenja.

Vunene i osjetljive materijale treba skladištiti pravilno — džempere složiti, kapute objesiti na čvrste vješalice.

Odjeću čuvajte na hladnom, suvom i tamnom mjestu uz prirodne repelente poput lavande ili cedrovine.

S dolaskom toplijih dana, zimska odjeća poput kaputa i džempera zamenjuje se lakšim komadima. Prije nego što je smjestite do sljedeće sezone, važno je obaviti odgovarajuću pripremu.Pravilno skladištenje ključan je faktor za očuvanje dugovječnosti zimske garderobe, čime se osigurava da vaši odjevni predmeti ostanu u savršenom stanju, piše Project Social T.

Priprema odjeće prije skladištenja

Najvažniji korak prije skladištenja je temeljno čišćenje odjeće. Čak i ako se odjevni predmet čini čistim, ostaci znoja, parfema ili manjih mrlja od hrane mogu s vremenom privući moljce i trajno oštetiti tkaninu.

Pratite uputstva na etiketama i operite ili hemijski očistite sve komade. Ovo je takođe prilika da sanirate manja oštećenja, poput prišivanja gumba ili popravke postave, kako bi odjeća bila spremna za nošenje sa prvim hladnijim danima.

Održavanje osjetljivih materijala

Vuneni kaputi i džemperi zahtijevaju poseban tretman. Umjesto čestog pranja, često je dovoljno prozračiti ih. Ako je pranje neophodno, preporučuje se ručno pranje u hladnoj vodi sa blagim deterdžentom za vunu.

Prilikom mašinskog pranja birajte program za vunu na temperaturi do 30°C. Izbjegavajte sušenje u sušilici, oprani predmet lagano ocijedite u ručniku i položite na ravnu površinu, izvan direktne sunčeve svjetlosti.

Za razliku od vune, pernate jakne se uglavnom mogu prati u mašini, a za vraćanje volumena preporučuje se sušenje u sušilici uz nekoliko teniskih loptica.

Odabir načina skladištenja

Teške kapute i jakne najbolje je objesiti na čvrste, široke vješalice koje čuvaju njihov oblik.

Vunene džempere i pleteninu ne treba skladištiti na vješalicama jer se mogu istegnuti. Takve komade je bolje složiti i odložiti na police ili u fioke. Za dodatnu zaštitu od prašine, kaputi se mogu staviti u prozračne, platnene vreće za odjeću.

Zaštita od moljaca i vlage

Nakon što je odjeća čista i suva, zaštitite je od moljaca. Oni se prvenstveno privlače nečistoćom, pa je čišćenje osnovna mjera zaštite.

Umjesto naftalina, preporučuje se korišćenje prirodnih repelenta — vrećice sa lavandom, komadići cedrovine ili listovi lovora efikasno odbijaju nametnike i ostavljaju ugodan miris. Odjeću čuvajte na hladnom, suvom i tamnom mjestu, izbjegavajući vlažne podrume i tavane. Platnene kutije koje omogućavaju protok vazduha bolja su opcija od plastičnih vreća, koje mogu zadržavati vlagu i oštetiti tkaninu.

(Lepa i srećna/Mondo)