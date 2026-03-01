Predsjednik fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž oglasio se povodom vijesti da je Iran spreman da odustane od nastupa na Svjetskom prvenstvu u SAD.

Izvor: Ffiri / Zuma Press / Profimedia

Nižu se vijesti o mogućem odstupanju fudbalske selekcije Irana od Svjetskog prvenstva u fudbalu. Nakon što su iranski i svjetski mediji preneli da je Fudbalski savez Irana vrlo blizu odluke da se za tri meseca ne pojavi u Americi, sada imamo i zvanične informacije.

Na državnoj televiziji u Teheranu uglasio se predsjednik iranskog saveza Mehdi Tadž koji je otkrio da konačna odluka još nije doneta. Ipak njegov ton je rekao mnogo toga. On je otkrio da je domaća liga suspendovana do daljnjeg, a u njoj trenutno igraju dva srpska fudbalera.

"Posle onoga što se dogodilo danas sa napadom Sjedinjenih Američkih Država teško je vjerovati da možemo da se radujemo nastupu na Svjetskom prvenstvu. Ali sportske glavešine moraju da odluče o tome", rekao je Mehdi Tadž.

Oglasila se i FIFA

"Pročitao sam vijesti o Iranu jutros kao i svi ostali. Imali smo danas sastanak i još uvek je prerano da komentarišemo neke detalje, ali pratićemo situaciju vezanu za sve probleme u svijetu. U Vašingtonu je održan žreb u kome su učestvovali svi timovi i sada smo fokusirani na siguran i bezbjedan Mundijal sa svim timovima koji učestvuju. Nastavićemo da komuniciramo sa vladama tri države koje organizuju Svjetsko prvenstvo za svaki slučaj. Svi će biti bezbjedni", rekao je Martuin Grafstrom iz FIFA.

Ko će zamijeniti Iran?

U slučaju da Iran odluči da zaista za nešto više od tri mjeseca ne zaigra na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama njegovo mesto će zauzeti ili kako je prvo navedeno ekipa Iraka koja je trenutno raspoređena u baraž. U tom slučaju Bolivija i Surinam ne bi igrali polufinale nego finale svog baraža. Ipak sada se pojavila informacija da bi selekcija Ujedinjenih Arapskih Emirata mogla da se nađe na Mundijalu.

(MONDO, N.L.)