Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je da Rusija zahteva od Sjedinjenih Američkih Država i Izraela da prekinu agresivne akcije protiv Irana.

Izvor: Profimedia/Syrian Presidency/apaimages

Nebenzja je na hitnoj sjednici Saveta bezbednosti UN o Iranu, koja je sazvana na zahtev Rusije i Kine, rekao da Rusija smatra da udari Amerike i Izraela na Iran predstavljaju "nož u leđa" i "pravu izdaju diplomatije", jer su izvedeni u vrijeme kada je Teheran iskazivao spremnost za diplomatske pregovore sa Vašingtonom, prenosi Sputnjik.

"Ugrožena radiološka bezbednost"

On je kazao da je Iran dosledno saopštavao da nema planove za stvaranje nuklearnog oružja i da ispunjava obaveze u toj oblasti, i dodao je da eskalacija oko Irana ugrožava nuklearnu i radiološku bezbjednost.

Nebenzja je naveo da Rusija smatra neosnovanim pokušaje Zapada da opravda "agresiju" SAD i Izraela protiv Irana, kao i izjave predsjednika SAD Donalda Trampa da je napad izveden radi sprečavanja da Teherana dođe do nuklearnog oružja.

Prema njegovim riječima, Rusija je više puta dobijala signale da Izrael navodno nije zainteresovan za vojnu konfrontaciju s Iranom, ali da sadašnje aktivnosti SAD i Izraela rizikuju da dovedu do humanitarne i ekonomske katastrofe.

Nebenzja je dodao da Rusija očekuje da generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi jasno osudi američki napad na Iran.

U obraćanju na sednici SB UN rekao je i da je Rusija sa "posebnom bolom" primila vijest o udaru na školu u Iranu, i da preduzima neophodne mjere za bezbednost ruskih državljana u Iranu.

Kina: Američko-izraelski napadi na Iran usred pregovora su drski

Kineski ambasador u UN Fu Kong saopštio je da je Kina veoma zabrinuta zbog aktuelnog razvoja situacije na Bliskom istoku i pozvao sve strane na poštovanje principa Povelje UN.

On je na vanrednoj sjednici Saveta bezbjednosti UN posvećenoj Iranu opisao američko-izraelske napade na Iran kao "drske", osuđujući prijetnju silom radi rešavanja bilo kakvih međunarodnih odnosa.