Stotine ljudi upale su danas u konzulat Amerika u pakistanskom lučkom gradu Karačiju, razbijajući prozore nakon američkog i izraelskog napada na Iran i ubistva vrhovnog vjerskog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija, saopštila je pakistanska policija i potvrdila da je u neredima ubijeno najmanje šest osoba.

⚡️Crazy! In Karachi, Pakistan, protesters are storming the U.S. embassy



Armed with rocks, wooden planks, and sticks, Pakistanis broke into the consulate's territory.



In Baghdad, Iraq, a frantic crowd is also trying to break into the U.S. embassy.



- Policija i paravojne snage koristile su palice i suzavac da bi rasterale gomilu. Najmanje jedan demonstrant je ubijen, a nekoliko drugih je ranjeno u sukobima između demonstranata i snaga bezbjednosti - izjavio je policijski zvaničnik Mohamed Džavad, prenosi AP.

Napad na konzulat izveden je nekoliko sati nakon što je ajatolah Ali Hamnei ubijen u velikom napadu Izraela i Amerike na Iran.

Neredi u Bagdadu

U Bagdadu se odvija drama trenutno, u zasticenoj diplomatskoj zoni u centru grada, gde se nalazi ambasada SAD, a iračke snage bezbednosti ih rasteruju suzavcem.

Ne zna se da li ima povreijđenih ili uhapšenih, ali sudeći po snimcima, situacija je dramatična.

In Baghdad, Khamenei supporters are storming the U.S. embassy



Protesters are trying to break into the protected "diplomatic" area in the city center. Security forces are dispersing them with tear gas.



Meta demonstranata, koji se opisuju kao pristalice ubijenog Alija Hamneja, je upravo američka ambasada, prije svega, javljaju irački mediji.

U Iraku su se od ranog jutra čule eksplozije. Meta Iranaca ponovo je bila američka vojna vazduhoplovna baza u provinciji Erbil — u blizini grada i aerodroma Erbil.

Vazdušna baza Harir se često koristi za operacije protiv ostatke Islamske države, logistiku i obuku.