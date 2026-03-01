Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je danas duboko saučešće povodom ubistva vrhovnog vođe Alija Hamneija i njegove porodice, saopštio je Kremlj.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

" Molim vas da primite moje najdublje saučešće povodom atentata na vrhovnog vođu Islamske Republike Iran Alija Hamneija, i članova njegove porodice, počinjenog u ciničnom kršenju svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava " navodi se u saopštenju Putina, prenosi agencija RIA Novosti.

Hamnei je ubijen u subotu ujutro usled napada Izraela i Amerike, potvrdila je jutros vlada Irana.

U subotu su Amerika i Izrael pokrenuli seriju udara na iranske mete, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve, nakon čega je Iran pokrenuo odmazdne raketne udare na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je napade SAD i Izraela.