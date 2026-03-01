Riješila sve da ignoriše i uletjela u taksi: Prvi snimak Nikolije posle drame, evo kako se ponašala na aerodromu (Video)

Pjevačica Nikolija Jovanović se vratila u zemlju bez trunke šminke i želje da razgovala s novinarima koji su je čekali

Poslednjih nedelja domaća javnost bruji o Relji Popoviću i Nikoliji Jovanović, bračnom paru koji se našao u centru skandala zbog reperove navodne afere sa učesnicom Elite. Mediji nedeljama unazad pokušavaju da uslikaju par zajedno i postave pitanja oko cjelokupne drame, ali prošle nedelje su ekipe uspjele da usnime Relju na aerodromu bez Nikolije,a danas i Nikoliju - bez Relje.

Pjevačica se pojavila na aerodromu bez trunke šminke. Nosila je tamne naočere i pričala na telefon i iako je vidjela da je medijske ekipe čekaju za izjavu, samo je prošetala pored njih i uletjela u taksi.

Pogledajte: