logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Riješila sve da ignoriše i uletjela u taksi: Prvi snimak Nikolije posle drame, evo kako se ponašala na aerodromu (Video)

Riješila sve da ignoriše i uletjela u taksi: Prvi snimak Nikolije posle drame, evo kako se ponašala na aerodromu (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Pjevačica Nikolija Jovanović se vratila u zemlju bez trunke šminke i želje da razgovala s novinarima koji su je čekali

Prvi snimak Nikolije posle drame, evo kako se ponašala na aerodromu Izvor: MONDO

Poslednjih nedelja domaća javnost bruji o Relji Popoviću i Nikoliji Jovanović, bračnom paru koji se našao u centru skandala zbog reperove navodne afere sa učesnicom Elite. Mediji nedeljama unazad pokušavaju da uslikaju par zajedno i postave pitanja oko cjelokupne drame, ali prošle nedelje su ekipe uspjele da usnime Relju na aerodromu bez Nikolije,a danas i Nikoliju - bez Relje.

Pjevačica se pojavila na aerodromu bez trunke šminke. Nosila je tamne naočere i pričala na telefon i iako je vidjela da je medijske ekipe čekaju za izjavu, samo je prošetala pored njih i uletjela u taksi.

Pogledajte:

@mondo.zabava

Nikolija bez trunke šminke na aerodormu: Ignorisala medije i uletela u taksi ️: Mondo #mondo #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

Tagovi

Nikolija Jovanović Relja Popović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ