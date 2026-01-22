Tri osobe su ubijene, a jedna je teško povrijeđena u pucnjavi koja se dogodila u mjestu Lejk Kardželigo u australijskoj saveznoj državi Novi Južni Vels.

Tri osobe su preminule nakon prijavljene pucnjave u malom gradu u Novom Južnom Velsu u Australija saopštila je policija. Četvrta osoba je prevezena u bolnicu i nalazi se u teškom, ali stabilnom stanju, prenosi BBC.

Lokalna policija sada istražuje prijavljenu pucnjavu koja se dogodila u mestu Lejk Kardželigo oko 16.40 po lokalnom vremenu.

Policija je takođe saopštila javnosti da izbjegava to područje i da lokalni stanovnici treba da ostanu u svojim domovima. Lokalni mediji navode da je napadač i dalje u bjekstvu.

U saopštenju policije navodi se da su hitne službe pozvane u Ulicu Voker, u blizini Ulice Jelkin, nakon prijava o pucnjavi. Dvije žene i jedan muškarac su preminuli.

List Sydney Morning Herald piše da se incident karakteriše kao napad povezan sa porodičnim nasiljem. Takođe se navodi da vlasti i dalje pokušavaju da lociraju napadača i da su raspoređene teško naoružane taktičke policijske jedinice.

Televizija Seven News izvještava da je napadač pobjegao sa mjesta događaja vozilom u vlasništvu lokalne opštine. Lejk Kardželigo se nalazi u centralnom dijelu Novog Južnog Velsa u Australiji i ima oko 1.500 stanovnika.