Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću odredio zadržavanje do 72 sata M.O., zbog osnovane sumnje da je izvršila krivična djela nedozvoljene polne radnje i zapuštanje i zlostavljanje djeteta.

“Osnovano se sumnja da je osumnjičena izvršila nadozvoljene polne radnje i grubim zanemarivanjem svoje dužnosti zbrinjavanja i vaspitanja, zapustila dijete”, navodi se u saopštenju.