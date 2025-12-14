Dvanaest osoba, među kojima ima i djece, poginulo je nakon što su dvojica naoružanih napadača otvorila vatru iz automatskog oružja na plaži Bondi u nedelju popodne, u terorističkom napadu usmjerenom na proslavu jevrejskog praznika Hanuke.

Prema svedočenjima očevidaca, napadači su izašli iz vozila u ulici Kembel Parade, u blizini Bondi paviljona, i oko 18.40 časova otvorili vatru, tokom koje je, prema nekim navodima, ispaljeno više od 30 metaka.

Jedan napadač ubijen, drugi uhapšen

Policija je saopštila da je jedan napadač ubijen na licu mjesta, dok je drugi ranjen, uhapšen i nalazi se u pritvoru, gdje mu se ukazuje medicinska pomoć. Identifikovan je kao 24-godišnji Navid Akram iz jugozapadnog Sidneja.

U napadu je povrijeđeno do 29 osoba, uključujući jedno dijete i dvojicu policajaca koji se nalaze u kritičnom stanju. Povrijeđeni su zbrinuti u više bolnica širom Sidneja.

Pronađena eksplozivna naprava, istraga se širi

U blizini mosta sa kojeg je pucano pronađena je improvizovana eksplozivna naprava, koja je uklonjena od strane pirotehničkih jedinica. Policija istražuje i mogućnost da je u napadu učestvovala treća osoba.

Premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins i premijer Australije Entoni Albaneze potvrdili su da je riječ o antisemitskom terorističkom napadu usmjerenom na jevrejsku zajednicu, naglasivši da je napad na Jevreje napad na čitavo australijsko društvo.

Strahuje se da je među ubijenima i rabin Eli Šlanger iz organizacije Čabad of Bondi

Samo nekoliko sati prije pucnjave, rabin Šlanger je na svojoj Fejsbuk stranici objavljivao informacije o događaju "Hanuka pored mora", na kojem je, prema izveštajima, došlo do ovog terorističkog napada.

Iran ili Al Kaida stoje iza napada?

Izraelske vlasti istražuju ko stoji iza smrtonosnog napada na jevrejsku zajednicu u Sidneju, u Australiji, usled rastuće zabrinutosti da je napad mogao biti orkestriran od strane države ili pojedinačnih terorista.

Ukoliko je u pitanju državna umješanost, Iran se navodi kao glavni osumnjičeni. Zvaničnici, međutim, ispituju i moguće veze sa drugim terorističkim grupama, uključujući Hezbolah, Hamas i Laškar-e-Taibu, pakistansku organizaciju povezanu sa Al-Kaidom.