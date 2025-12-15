Približavajući se naoružanom muškarcu, AB je ušao direktno u liniju policijske vatre.

Izvor: X/prayingmedic/printscreen

Ahmed Al Ahmed, čovjek koji je oteo pištolj od naoružanog napadača tokom australijskog napada, nije bio jedini civil koji je herojski reagovao u jučerašnjem teorirstičkom napadu u Sidneju u kome je život izgubilo najmanje 16, a povrijeđeno najmanje 42 osobe.

Snimci sa plaže Bondi prikazuju drugog čovjeka kako trči ka pucnjavi dok policija pokušava da obuzda situaciju. Čovjek je sada identifikovan kao izbjeglica sa Bliskog istoka i otac dvoje djece.

Njegova advokatica, Alison Batison, potvrdila je za CNN da je čovjek, koji je nedokumentovani imigrant u Australiji, svjesno rizikovao svoj život da bi pomogao policiji i spriječio dalje žrtve.

"Znao je da mora da ode tamo"

Batison je objasnila da je njen klijent, koga je nazivala inicijalima "AB", stigao na plažu Bondi taksijem i odmah reagovao kada je čuo pucnje. Njegova trudna supruga i dvoje djece su australijski državljani.

"On dolazi iz zemlje u kojoj znate kada se čuje pucanj. Jednostavno je znao da mora da trči tamo da bi pomogao da se to zaustavi", rekla je Batison.

Video koji je postao viralan na društvenim mrežama prikazuje jednog od napadača, Navida Akrama, kako puca sa mosta prije nego što je upucan i pao na zemlju. Ubrzo nakon toga, AB, obučen u crno, vidi se kako prilazi oborenom napadaču sa podignutim rukama.

Aussie police arrest Bondi Beach shooting suspects.pic.twitter.com/L0ZbZWXDBZ — Praying Medic (@prayingmedic)December 14, 2025

Drama na mostu

Prema riječima advokata, AB se sklonio iza bora sa detektivom, čekajući pravi trenutak. "Probio se do stepenica i kada je napadač pao, potrčao je uz stepenice. Napadač je i dalje držao pištolj i šutnuo ga je", dodala je.

Približavajući se naoružanom muškarcu, AB je ušao direktno u liniju policijske vatre. "Šutnuo je pištolj i nastala je zabuna jer su ljudi mislili da je on napadač i policija ga je upucala“, rekla je Batison. Situacija se smirila tek kada je detektiv potrčao prema policajcima i viknuo: "Ne, on je sa mnom."

Batison je istakla ironiju cijele situacije. "Trčao je prema pucnjavi, vičući u pomoć. Vlada mu neće dati stalnu vizu. Nema pravo da ostane ovdje, a ipak je potrčao da pomogne australijskoj zajednici", rekla je.



