Optužnica je, sa predlogom za produženje pritvora, dostavljena Višem sudu u Podgorici.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Više državno tužilaštvo u Podgorici je, nakon sprovedene istrage, podiglo optužnicu protiv L.P, koji se sumnjiči da je 12. decembra prošle godine u Herceg Novom pokušao da ubije S.P.

Na teret mu se stavlja krivično djelo ubistvo u pokušaju.

"Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je dana 12.12.2025. godine u Herceg Novom, pokušao da liši života oštećenog S.P., na način što je istom nožem nanio tešku tjelesnu povredu u vidu ubodne rane u predjelu grudnog koša", saopštilo je Više državno tužilaštvo.