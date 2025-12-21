Bezbjednosne mjere bile su pojačane, sa naoružanim policajcima i snajperistima raspoređenim na krovovima.

Izvor: x.com/Gift Nyiko Ngobeni

Australija je u nedjelju odala počast žrtvama stravičnog terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju, koji se desio prije sedam dana tokom proslave Hanuke, a u kojem je ubijeno 16 osoba. Premijer Entoni Albaneze, iako izviždan i dobacivan od strane okupljenih građana, naredio je temeljnu reviziju rada policije i obaveštajnih službi.

Tokom komemoracija širom zemlje građani su palili svijeće i održavali minut ćutanja u znak sjećanja na poginule. Tačno u 18:47, u trenutku kada je napad počeo, Australijanci su se prisjetili žrtava, potvrđujući da nasilje i mržnja nikada neće definisati njihove vrijednosti.

Albaneze i njegova supruga prisustvovali su centralnoj ceremoniji na plaži Bondi, dok su starosedelački lideri održali tradicionalnu ceremoniju dimljenja. U blizini je spontano nastao memorijal sa cvećem, svijećama i ručno pisanim porukama, koji će biti uklonjen u ponedjeljak.



Bezbjednosne mjere bile su pojačane, sa naoružanim policajcima i snajperistima raspoređenim na krovovima. Rabin Levi Vulf istakao je da su okupljeni građani željeli da pokažu solidarnost sa jevrejskom zajednicom, poručujući da napad nije bio samo na Jevreje, već i na australske vrijednosti.

Tokom ceremonije, policija je udaljila propalestinskog aktivistu koji je nosio kefiju, nakon što su se ožalošćeni pobunili protiv njegovog prisustva.

Zdravstvene vlasti saopštile su da je 13 povrijeđenih i dalje hospitalizovano, uključujući izraelskog državljanina Gefena Bitona. Napad su počinili otac i sin, a motiv je bio inspirisan terorističkom organizacijom Islamska država. Mladi napadač Navid Akram preživio je nakon što ga je policija ranila i optužen je za ubistvo i nanošenje teških telesnih povreda, dok je njegov otac ubijen na licu mjesta.

Premijer Albaneze najavio je sveobuhvatnu istragu kako bi se utvrdilo da li policija i obaveštajne službe imaju adekvatna ovlašćenja i mehanizme razmjene informacija, s ciljem povećanja sigurnosti građana.

Incident inspirisan ISIS-om pokazuje koliko je važno da naše bezbjednosne agencije budu spremne da reaguju na ovakve prijetnje - izjavio je Albaneze.

Australijska vlada je takođe najavila zabranu isticanja simbola i zastava terorističkih organizacija, uključujući Islamsku državu, Hamas i Hezbolah, kao i slogana poput „Globalizujte intifadu“.

Aleks Rivčin, kopredsednik Izvršnog savjeta australijskog jevrejstva, rekao je da se porodice žrtava osjećaju „tragično i neoprostivo iznevereno“ i da zajednica traži odgovore i promjene.

