Izvor: Youtube/ Adria TV/ Screenshot

Bivša državna sekretarka u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković saslušana je u podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) jer utvrđuju ima li elemenata krivičnog djela pomoć počiniocu nakon krivičnog djela, nezvanično je saopšteno "Vijestima".

Predmet u tom tužilaštvu, prema istim informacijama, formiran je nakon što su se na internetu pojavili eksplicitni snimci na kojima je navodno Pajković sa odbjeglim Nikolom Drecunom.

Za Drecunom je raspisana međunarodna potjernica, zbog dvostrukog ubistva na Cetinju i ranjavanja tri osobe.

Pajković je zbog toga saslušana u petak 6. marta u policiji, saopšteno je tada iz Uprave policije.