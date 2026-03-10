Stravičan incident u Švajcarskoj - putnički autobus izgorio nakon što se osoba polila benzinom i zapalila. Više povrijeđenih.

Izvor: Profimedia/AFP

U mestu Kerzers u švajcarskom kantonu Frejburg izgorio je putnički autobus. Ima više mrtvih i povrijeđenih.

Zvaničnih informacija nema, ali svjedoci kažu da je bilo jezivo.

Naime, požar je zahvatio poštanski autobus, koji je u potpunosti izgorio. Iako su sve hitne službe brzo stigle na lice mjesta, nisu uspjele da spasu sve.

Ultimaora: a Kerzers FR Svizzera. Video.

Un bus in fiamme, La polizia conferma che ci sono diverse persone ferite: elicottero in funzione.



Grosseinsatz in Kerzers FR%20Postauto brennt lichterloh – mehrere Verletzte



https://t.co/isz18Oapv1 — Gianni leone (@giannileone33)March 10, 2026

Kako se navodi, prema određenim izvorima, do požara je došlo kada se jedna osoba polila benzinom i zapalila u autobusu.

"Nikome nije dozvoljeno da priđe", kažu očevici sa lica mjesta.

Nije poznato koliko je tačno ljudi poginulo, a ne zna se ni stepen opekotina kod povrijeđenih.

(Kurir/MONDO)