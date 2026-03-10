Pjevač konačno odgovorio na priče da je narkoman i gej: "Želim da narod to zna"

Vladan Savić, pjevač "Magla benda", govorio je o pričama koje kruže o njemu. Vladan je istakao da bi volio da ga publika upozna na drugi način.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Vladan Savić prošao je kroz težak period, a tada su počeli da kruže razni tračevi o njemu. Pjevač je bio u vezi sa Jovanom Jocić sa kojom je dobio i ćerku, koja je ispričala da je njihov raskid bio paklen.

"Komentarisalo se u nekim momentima da sam homosek*ualac, da sam narkoman, u jednom trenutku kada sam puno smršao čak su govorili da sam bolestan, da sam se razbolio... I onda krivo mi je jer nije to ništa tako. Želim da ljudi zapravo upoznaju pravog mene i ko sam ja zapravo. Smatram da sam iz jedne divne porodice. Ponosan sam na svoju porodicu, na svoje roditelje, na svog brata, na suprugu, na ćerku i sebe, i želim da narod to zna. Želim da zna narod da ja slavim slavu, da znam sve običaje..." - rekao je pjevač za Adria TV.

Ljubav sa Jovanom

Vladan je bio u vezi sa Jovanom, bivšom djevojkom Saše Kovačevića, koja je u jednom potkastu ispričala da nije imala jednostavan put u životu. Kako je tada navela, krah ljubavi nije bio nimalo lak, ali je svako našao novu sreću u ljubavi.

Pogledajte i kako izgleda Vladanova supruga:

