Riječi grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa o Novaku Đokoviću privukle su mnogo pažnje.

Izvor: X/stefanos/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković na turniru u Indijan Velsu igra i u dubl konkurenciji, a njegov partner je Stefanos Cicipas. Grčki teniser bilježi nešto lošije rezultate u pojedinačnoj konkurenciji u poslednje vrijeme, a u Kaliforniji je odlučio da se takmiči i u muškom i u miks dublu. Sa srpskim teniserom lako se dogovorio, pa su dobili specijalnu pozivnicu organizatora...

Odmah su napravili senzaciju. Eliminisali su jedan od najboljih dublova na planeti, pa bi možda mogli da ciljaju i plasman u završnicu turnira u Indijan Velsu. Prije toga, Novak Đoković i Stefanos Cicipas nastaviće da privlaže pažnju jer su veoma zanimljiva kombinacija - kao dokazani igrači u singlu i kao veoma opušteni momci na terenu.

Stefanos Cicipas se pred meč drugog kola oglasio na ruštvenim mrežama i pojasnio kako izgleda dubl sa Novakom Đokovićem, iako srpski teniser to ne radi baš često. "Igranje dubla sa Novakom Đokovićem je kao da se pojavite na testu iz nauke, a da je Ajnštajn povezan sa vašim mozgom", napisao je Grk i oduševio Novakove navijače.

Playing doubles with Novak Djokovic is like showing up to the science test with Einstein wired into your brain.pic.twitter.com/TfTlYhGeiq — Stefanos Tsitsipas (@stefanos)March 10, 2026

Da li će srpsko-grčka kombinacija fantastično funkcionisati u nastavku turnira vidjećemo već u u utorak uveče. Protivnici u drugom kolu turnira biće rođaci Valentin Vašero (Monako) i Artur Rinderkneš (Francuska). Vidjećemo koliko će teška prepreka za Đokovića i Cicipasa biti njih dvojica.