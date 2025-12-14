Ahmed al Ahmed, prodavac voća, je heroj Australije o kom bruji cijela planeta. On je razoružao jednog od dvojice napadača u Sidneju.

Na plaži Bondi u Sidneju u Australiji danas se dogodio strašan masakr u kom je stradalo 12 osoba, a povrijeđeno je najmanje 30. Osumnjičena su dvojica muškaraca, a na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi kako nepoznati muškarac sa leđa prilazi jednom od napadača koji puca iz puške u pravcu ljudi na plaži.

Njegov identitet je otkriven i prema pisanju "Skaj Njuza", reč je o Ahmedu al Ahmedu (43), lokalnom prodavcu voća. On je video jednog napadača, šunjao se tiho iza njegovih leđa i brzo ga je napao.

Uspio je brzo da ga razoruža i da mu uzme pušku. Odgurnuo je napadača koji je pao na leđa, a Ahmed je uperio pušku u njega.

Nažalost, hrabri Ahmed je ipak ranjen u današnjoj pucnjavi. Primio je dva metka i prebačen je hitno u bolnicu prema riječima njegovog rođaka Mustafe.

Zasad se zna za dvojicu osumnjičenih napadača. Jednog je policija likvidirala, a drugi je muškarac Naved Akram (24) koji ima prebivalište u Sidneju.

Da podsjetimo, osumnjičena su dvojica muškaraca za masakr na plaži Bondi u Sidneju. Oni su pucali na grupu jevrejskih vjernika koji su proslavljali praznik Hanuka na plaži Bondi u Sidneju.