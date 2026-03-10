Dokazi do kojih su specijalni tužioci došli pokazuju da je ona Mijajloviću praktično u realnom vremenu prenosila ko je za koga glasao, ko kalkuliše i kakvi su interesi pojedinih kolega u postupku izbora vršioca dužnosti rukovodioca ODT-a Podgorica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prepiska između suspendovane tužiteljke Andrijane Nastić i jednog od navodnih šefova Granda klana Aleksandra Mijajlovića pokazuje da je ona krajem 2021. godine detaljno izvještavala svog rođaka o odnosima, glasanju i raspoloženju unutar podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT), ali i da je već tada bila dogovorena smjena njenog kolege - tužioca Nikole Boričića, pišu Vijesti.

Boričić je odlukom Vrhovnog državnog tužilaštva smijenjen 24. decembra 2021. godine sa pozicije zamjenika rukovodioca podgoričkog tužilaštva. To je učinjeno samo nekoliko sati nakon što tužioci u ODT-u Podgoroca nijesu izabrali tužiteljku Andrijanu Nastić, koja im je iz VDT-a sugerisana kao predlog za novog zamjenika podgoričkog tužilaštva.

Na mjesto Boričića tada je izabran novi zamjenik rukovodioca ODT-a u Podgorici Armin Selmanović.

Poruke, koja je, prema spisima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) slala Nastić, pokazuju da je smjena Boričića unaprijed bila pripremljena.

Dokazi do kojih su specijalni tužioci došli pokazuju da je ona Mijajloviću praktično u realnom vremenu prenosila ko je za koga glasao, ko kalkuliše i kakvi su interesi pojedinih kolega u postupku izbora vršioca dužnosti rukovodioca ODT-a Podgorica.

To se vidi iz poruka od 23. i 24. decembra 2021. godine, kada Mijajloviću piše da Boričić “hoće ujutro sjednicu ovdje u ODT da saziva” i da mu je “krivo što neću da mu odg hoću li mu biti konkurencija”, uz ocjenu: “Zato što zna da njega neće niko podržati”.

Specijalni tužioci navode da je Mijajlović tada savjetuje da se “isključi”, uz konstataciju da ga je strah da mu ne pukne film da ga nazove:

“Samo se isključiš iz svega i ne slušaš ga... Jer me strah da mi film ne pukne pa ga ja nazovem”, napisao joj je, a onda istog dana za Boričića koristi izraz “harambaša”, pitajući:

“Da li se smirio harambaša?”, dok mu Nastić odgovara da je sazvao kolegijum i da “prijeti presom sjutra”.

“Sazvao kolegijum ujutro u 8.30 ... Prijeti presom sjutra”, poslala je tužiteljka, nakon čega Mijajlović pominje i čelnike tadašnjeg Višeg i Vrhovnog državnog tužilaštva - Lepu Medenicu i Dražena Burića.

“Ko ga je*e... Znaju Lepa i Dražen za to”, odgovorio joj je Mijajlović.

Specijalni tužioci citiraju u spisima poruke tužiteljke Nastić:

“...Da bi potom okrivljena Andrijana Nastić poslala poruke sadržine: ‘Ako ne budem ja, biće neko iz Višeg... A svi se prepali, znaš gu*ica im je u procjepu...hoće li ovaj ostati gore ili neće, pa ne znaju kako da se postave... čekaju kolegijum ujutro’ ... ‘Al oni ne znaju da ako mene ne izaberu da će im doći neko iz Višeg, pa vagaju sa Boričićem sigurno... Do 11h ujutro moraju da se izjasne ... A sve šupci ... Do 11h moraju da se izjasne Lepi ... Pa neka ih.. Neka joj se zamjeraju ... A moraju se kolege izjasniti na ovaj predlog Lepin, ako ne daju saglasnost, neko će iz Višeg, shvataš da je to Dražen sve po zakonu završio da ovoga makne... E sad, ako on nešto pokuša, koprcaće se sigurno, to je druga priča, al ovo je po zakonu... Jer ne može on sam sebe da predloži ... Niti kolege mu. Pošto imaš šefa Višeg koji traži da se izjasnimo o meni kao zamjeniku za 2022’. Dana 24. decembra 2021. godine, okrivljena Andrijana Nastić okrivljenom Aleksandru Mijajloviću šalje poruku: ‘Ali nema ništa, trebalo je 10, glasalo 9’, na koju poruku okrivljeni Aleksandar Mijajlović odgovara: ‘Zezaš??? I ostao on?’, a okrivljena Andrijana Nastić odgovara porukom sadržine: ‘Ne, ne.. Od 1. jan dolazi Armin iz Višeg tužilaštva’”, piše u spisima, prenose Vijesti.

Naredne poruke pokazuju da oboje nakon toga vrijeđaju tužioce:

“Eh..em... Majku li im ... Kakvi su to miševi ... Znaš li ko je bio za tebe?’, a okrivljena Andrijana Nastić okrivljenom Aleksandru Mijajloviću: ‘A vjeruj mi kakvi su ovdje ljudi nijesam ni očekivala. Šupci ... Sve znam’”...

Odgovarajući na Mijajlovićevo pitanje da li ju je neko iznenadio, Nastić se ostrvila na svoj kumu: “Okrivljeni Aleksandar Mijajlović šalje poruku: ‘A da li te ko iznenadio?’, a okrivljena Andrijana Nastić odgovara porukom: ‘Kuma prva’, a okrivljeni Aleksandar Mijajlović okrivljenoj Andrijani Nastić šalje poruke: ‘Romina? Ona Vuksanovićka? ….. Zezaš?????”, a okrivljena Andrijana Nastić šalje poruke: ‘U pet do 12h je glasala za mene... Romina glasala za, Vuksanović suzdržana ... To su šupci ljubomorni’... ‘Nijesu glasale žene koje su ljubomorne, krivo im što nijesu one... Tu su raznorazni interesi ... Vukas glasao protiv... Sad smo se čuli... On neće ovako da glasa... Protiv je Lepe’, na koje poruke okrivljeni Aleksandar Mijajlović okrivljenoj Andrijani Nastić odgovara: ‘To je Boričićev šupak’, a okrivljena Andrijana Nastić okrivljenom Aleksandru Mijajloviću odgovara porukama sadržine: ‘A on bi prvi prodao Boričića. Služi mu samo za ostvarivanje ciljeva’, da bi okrivljeni Aleksandar Mijajlović poslao poruku: ‘Naravno’”....

Tvrdnje da je kriminalna organizacija Mijajlovića imala uticaj i u pravosuđu specijalni tužioci temelja na osnovu brojnih poruka koje je razmjenjivao sa okrivljenom tužiteljkom Nastić.

Tužioci su izdvojili i poruke koje je Nastić 30. novembra poslala Mijajloviću:

“A ja sve to znam i zato mi je krivo bilo... Al shvataš li da nije prijatno u policiji da sjediš 2h bez ikakve potrebe, ja sam zbog toga i ljuta bila, još mi Boričić likuje, na kumu sam ljuta, ma na sve... Sjašite više brate, na selo bi živjeli da im Bemaxa nema sve im po spisku je...”

Nastić je, tvrde tužioci, obavještavala Mijajlovića i o brojnim predmetima u ODT-u Podgorica, a nakon napredovanja i o predmetima formiranim u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

SDT sumnja da je ona u Mijajlovićevoj kriminalnoj organizaciji imala zadatak da dostavlja informacije, a vjeruje se da je slala i podatke dobijene mjerama tajnog nadzora tokom istrage pokušaja ubistva kada je ranjen sin Ranka Radulovića.

Ona je, kako vjeruje SDT, otkrila tajni podatak da je na Radulovića pucao Stefan Koprivica, sin bivšeg policijskog funkcionera Duška Koprivice, prenose Vijesti.