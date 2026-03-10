Vjerila se najljepša djevojčica na svijetu: Očarala sve sa 6 godina, sad staje na ludi kamen

Tilan početkom aprila puni tek 25 godina, a uveliko uživa u ljubavi i uspjehu. Na Instagramu je podijelila romantične fotografije prosidbe u Grčkoj.

Izvor: Instagram/thylaneblondeau

Nekada najljepša djevojčica na svijetu, Tilan Blondo (24), osvojila je planetu 2006. godine sa manje od šest godina. Skoro dvije decenije kasnije, francuska manekenka otkrila je da će uskoro stati na ludi kamen.

Srećnik je di-džej Bendžamin Atal, sa kojim se vjerila tokom romantičnog odmora u Grčkoj.

Plavooka djevojčica iz Eks-an-Provansa, gradića na južnoj Francuskoj, postala je planetarna senzacija nakon izbora koji je organizovao Vogue Enfants. Njena neobična ljepota i šarm, učinili su je pravom zvijezdom još u najranijem uzrastu. Tilan je pod budnim okom svojih roditelja, oca Patrika bivšeg fudbalera, i majke Valeri, glumice i voditeljke, počela da gradi karijeru u svijetu mode.

Tokom godina sarađivala je sa renomiranim kućama kao što su Dolče i Gabana (Dolce & Gabbana), Loreal (L'Oreal) i Versaće (Versace). Sa samo 17 godina, 2018. godine, pokrenula je sopstveni brend Heaven May i okušala se kao glumica, pokazujući svoje brojne talente.

Tilan početkom aprila puni tek 25 godina, a uveliko uživa u ljubavi i uspjehu. Na Instagramu je podijelila fotografije prosidbe u Grčkoj: latice crvenih ruža posute po travi u obliku srca okruživale su sto za dvoje sa pogledom na obalu, dok je u prvom planu bio skupocjeni prsten, simbol ljubavi koja traje od 2022. godine.

"Život me je u poslednje vrijeme vodio kroz oluje, ali danas, dok posmatram prizore ovog divnog događaja, osjećam kako se zrak sunca konačno probija kroz oblake", prokomentarisala je njena mama Veronika.

Pogledajte još njenih fotografija:

U intervjuima Tilan često naglašava svoju skromnost. Kao dijete nije bila svjesna svoje popularnosti.

"Ljudi su mi govorili da sam najljepša djevojčica na svijetu, a ja sam mislila: 'Nisam, samo želim da se igram sa svojim ajpedom.' I danas mi mnogi govore isto, a ja i dalje tvrdim da sam samo obična djevojka", zaključuje Tilan.