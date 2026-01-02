Situacija u Iranu postaje sve gora, šestoro ljudi je ubijeno u protestima u gradovima širom zemlje. Tramp prijeti napadom na Iran, ako Teheran napadne demonstrante.

Izvor: youtube/printscreen/Robert Dacešin

Rastući nemiri u Iranu, izazvani naglim porastom troškova života, odnijeli su nove živote petog dana protesta širom zemlje. Poluzvanična novinska agencija Fars i organizacija za ljudska prava Hengav saopštile su da su dvije osobe poginule tokom sukoba demonstranata i snaga bezbjednosti u gradu Lordeganu, na jugozapadu Irana.

Prema navodima Farsa, još tri osobe ubijene su u gradu Azna, kao i jedna osoba u Kouhdaštu, svi u zapadnom dijelu zemlje.

U četvrtak su se na društvenim mrežama pojavili snimci automobila u plamenu tokom žestokih sukoba između demonstranata i snaga bezbjednosti.

Politički zahtjevi demonstranata

Mnogi demonstranti pozivaju na okončanje vladavine vrhovnog vođe Irana. Pojedini su čak zatražili povratak monarhije. Kako je dan odmicao, pristizali su novi izvještaji o nemirima širom zemlje, petog dana protesta koji su izbili nakon kolapsa valute.

Video-snimci koje je verifikovao BBC Persian prikazuju proteste u centralnom gradu Lordeganu, glavnom gradu Teheranu, kao i u Marvdaštu u južnoj provinciji Fars, tokom četvrtka.

Fars je, pozivajući se na upućenog zvaničnika, naveo da su u Lordeganu poginule dvije osobe, ali nije precizirao da li su u pitanju demonstranti ili pripadnici snaga bezbjednosti. Takođe je izvijestio o tri smrtna slučaja u Azni, u susjednoj provinciji Lorestan, bez dodatnih detalja.

Organizacija Hengav tvrdi da su dvije osobe ubijene u Lordeganu bili demonstranti i imenovala ih kao Ahmad Džalil i Sadžad Valamaneš.

Državni mediji su odvojeno saopštili da je jedan pripadnik snaga bezbjednosti povezan sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC) poginuo u sukobima sa demonstrantima u srijedu uveče u gradu Kouhdašt, u zapadnoj provinciji Lorestan.

BBC nije uspio da potvrdi ovu informaciju, dok demonstranti tvrde da je poginuli bio jedan od njih i da su ga usmrtile snage bezbjednosti.

Državni mediji su takođe naveli da je 13 policajaca i pripadnika paravojne formacije Basidž povrijeđeno usljed gađanja kamenicama u tom području.

Škole, univerziteti i javne institucije zatvoreni su širom zemlje u srijedu, nakon što su vlasti proglasile neradni dan u pokušaju da obuzdaju nemire. Zvanično obrazloženje bilo je ušteda energije zbog hladnog vremena, ali su mnogi Iranci to protumačili kao pokušaj sprečavanja protesta.

Početak protesta i širenje nezadovoljstva

Protesti su započeli u Teheranu, među trgovcima ogorčenim novim naglim padom vrijednosti iranske valute u odnosu na američki dolar na otvorenom tržištu.

Do utorka su se protestima pridružili i studenti, a nemiri su se proširili na više gradova, uz uzvike protiv vjerskog rukovodstva zemlje.

Poređenje sa protestima iz 2022. godine

Ovo su najrasprostranjeniji protesti od ustanka iz 2022. godine, koji je izbio nakon smrti Mahse Amini u pritvoru. Ona je bila optužena od strane policije za moral da nije pravilno nosila veo. Ipak, trenutni protesti nijesu istog obima.

Kako bi se spriječila eskalacija, pojačane mjere bezbjednosti uvedene su u dijelovima Teherana gdje su protesti započeli. Predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će njegova vlada saslušati „legitimne zahtjeve“ demonstranata.

Istovremeno, glavni tužilac Mohamed Movahedi-Azad upozorio je da će svaki pokušaj izazivanja nestabilnosti biti dočekan, kako je rekao, „odlučnim odgovorom“.

Tramp zaprijetio Iranu

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je iranski režim da će Sjedinjene Američke Države reagovati u slučaju nasilnog gušenja protesta u zemlji. Njegova izjava dolazi usljed demonstracija koje se već danima šire zemljom, a u kojima je do sada ubijeno šest osoba, dok se pominje i veći broj stradalih.

"Ako Iran zapuca i nasilno ubije mirne demonstrante, što im je uobičajena praksa, Sjedinjene Američke Države priteći će im u pomoć. Spremni smo i naoružani. Hvala na pažnji posvećenoj ovom pitanju" poručio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.