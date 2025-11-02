Ranije je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči najavio nastavak obogaćivanja uranijuma i razvoj raketnog programa, ali ostaje otvoren za indirektne pregovore sa SAD-om.

Izvor: IDF/GPO / Sipa Press /HANDOUT / AFP / Profimedia

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će Iran obnoviti svoja nuklearna postrojenja pogođena u američkim napadima u junu i učiniti ih „još moćnijima“.

„Uništenje zgrada i fabrika neće biti problem za nas; obnovićemo ih i učiniti još moćnijim“, rekao je Pezeškijan, naglašavajući da je nuklearni program isključivo mirnodopske prirode i da je namijenjen za zdravlje i dobrobit stanovništva.

Ranije je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči najavio nastavak obogaćivanja uranijuma i razvoj raketnog programa, ali ostaje otvoren za indirektne pregovore sa SAD-om. Iranske vlasti tvrde da, iako su neke zgrade i oprema oštećene, Iran nije izgubio pristup tehnologiji.