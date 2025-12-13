Iran je racionalizaciju potrošnje goriva uveo još 2007. godine, ali potražnja za ultrajeftinim benzinom i dalje ostaje visoka, a cijene, čak i po novim stopama, među najnižima su na svijetu.

Izvor: youtube/printscreen/Robert Dacešin

Iran je danas odlučio da poveća cijene subvencionisanog benzina, što je prvi ovakav potez od 2019. godine, kada su zbog poskupljenja goriva izbili masovni protesti u kojima je poginulo više od 300 osoba.

Teheran se suočava sa ozbiljnim ekonomskim pritiscima, uključujući pad vrijednosti rijala i sankcije uvedene zbog nuklearnog programa. Novi sistem obračuna uvodi treći nivo cijena u dugogodišnjem sistemu subvencija, omogućavajući vozačima da i dalje dobijaju 60 litara benzina mjesečno po subvencionisanoj cijeni od 15.000 rijala po litru (oko 0,33 €), dok će cijena za narednih 100 litara iznositi 30.000 rijala po litru (oko 0,66 €).

Iran je racionalizaciju potrošnje goriva uveo još 2007. godine, ali potražnja za ultrajeftinim benzinom i dalje ostaje visoka, a cijene, čak i po novim stopama, među najnižima su na svijetu. Razliku između troškova proizvodnje i cijene na pumpi država nadoknađuje kroz subvencije.

Prema Međunarodnoj agenciji za energetiku (IEA), Iran je 2022. godine bio druga zemlja u svijetu po troškovima energetskih subvencija, odmah iza Rusije. Današnje podizanje cijena predstavlja najznačajniju promjenu u iranskom sistemu subvencionisanog goriva od 2019. godine, kada je nagli skok cijena izazvao proteste u više od 100 gradova i mjesta širom zemlje. Prema podacima Amnesty Internationala, u neredima je poginulo najmanje 321 osoba, a više hiljada je bilo pritvoreno.

Kritičari upozoravaju da svako povećanje cijene benzina od 10.000 rijala (oko 0,22 €) može povećati inflaciju za pet odsto, dok trenutna godišnja stopa inflacije u Iranu iznosi oko 40 odsto.

Jeftino gorivo u prošlosti je doprinijelo rastu zaposlenosti, s obzirom na to da više od osam miliona Iranca radi kao taksisti preko onlajn platformi, što čini skoro 10 odsto populacije.

Ministar energetike Mohsen Paknedžad izjavio je da podizanje cijena predstavlja „početak promjene trenda potrošnje goriva“, dok stručnjaci navode da Iran u budućnosti može dodatno povećavati cijene nafte, uz plan da Vlada preispituje cijene svaka tri mjeseca.