Otprilike šest mjeseci nakon operacije "Rising Lion" protiv Irana, visoki evropski diplomata upozorio je u ponedeljak da Izrael vjerovatno planira vojni napad na Iran u narednih 12 mjeseci.

Zvaničnik je naveo da SAD vjerovatno neće odobriti veliki napad u skorije vrijeme, zbog zabrinutosti da bi takva operacija mogla da ugrozi američke napore za obnovu Gaze.

"Vjerujem da se to neće dogoditi u narednim nedeljama. Amerikanci neće željeti da to zaseni proces obnove Gaze, niti žele da ga ugroze odobravanjem velike operacije protiv Irana sada", rekao je diplomata.

Oštro upozorenje

"Da li vjerujem da će Izrael preduzeti vojnu akciju u Iranu u narednih 12 mjeseci? Lično, da. Jasno je da iransko rukovodstvo, posebno vrhovni vođa Hamnei nije izvukao pouku iz nedavnog sukoba. Naprotiv, čini se da udvostručuju svoje napore", rekao je diplomata.

Diplomata je situaciju opisao kao "dramatičnu i potencijalno tragičnu za Iran", napominjući da se režim u Teheranu već suočava sa unutrašnjim krizama, uključujući ozbiljan nedostatak vode.

Zvaničnik je dodao da postoji rastuća zabrinutost u međunarodnoj zajednici, posebno u Evropi, da Teheran ignoriše globalne signale i da je još jedan sukob na pomolu sledeće godine.

Iran nastavio sa prijetnjama

Portparol Iranske revolucionarne garde Ali Mohamad Naeini izjavio je da je Iran spreman da odgovori na svaki izazov.

"Svaki novi napad na nas biće dočekan još oštrijim odgovorom. Iran je na najvišem stepenu vojne spremnosti", upozorio je on.

Sprema se novi rat

Evropski diplomata je takođe govorio o rastućim tenzijama u Libanu posle atentata na šefa osoblja Hezbolaha prošle nedelje.

"Niko ne želi novi rat. Napredak libanske vojske u razoružanju Hezbolaha nije dovoljno. Ako Hezbolah ponovo pokuša da ugrozi Izrael i zauzme pozicije u južnom Libanu, Izrael ima pravo da reaguje", rekao je.

On je naglasio da Izrael treba da se angažuje i diplomatski.

"Pametna politika znači dati Libancima signal da će izraelsko prisustvo biti smanjeno ako urade ono što treba. Mora postojati više od same vojne akcije. Svi treba da se pitaju kako možemo pomoći Libanu, njegovoj vladi i vojsci, da obave potrebne korake i osiguraju da Hezbolah ne povrati snagu. Čujem da Iran nije prestao da im šalje oružje", naveo je.

Rastuće nasilje na Zapadnoj obali

Diplomata je izrazio zabrinutost zbog situacije na Zapadnoj obali, ukazujući na porast nasilja i poteze izraelske vlade da proširi izgradnju naselja.

"Ovi koraci su de facto aneksija ispod radara", rekao je, navodeći mjere poput zadržavanja poreskih transfera Palestinskoj upravi i ograničenja prenosa sredstava od strane izraelskih banaka.

"Govorićemo Izraelu da je u njegovom bezbjednosnom interesu da ojača Palestinsku upravu. Finansijski kolaps bio bi katastrofalan za regionalnu stabilnost i ugrozio bi bezbjednost Izraela. Zato su četiri evropske zemlje - Njemačka, Francuska, Italija i Velika Britanija - izdale tako snažnu izjavu tokom vikenda", naveo je.

