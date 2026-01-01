Rusija je posljednjeg dana 2025. godine poslala četiri vojna aviona u Iran.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Ruska Federacija je 31. decembra 2025. poslala četiri vojna transportna aviona u prijestonicu Irana - Teheran, zabeležila je aplikacija "Flight radar". Ruski transportni avioni "Iljušin 76" preletjeli su Gruziju i Azerbejdžan na putu do Teherana.

Four Russian military transport planes landed in Iran within 24 hours — a rare move signaling deeper Tehran–Moscow logistical coordination amid rising regional tensions and speculation of renewed conflict with Israel.#Iran#Russiapic.twitter.com/1aj9eg266R — IWN (@A7_Mirza)December 31, 2025

Nije poznato trenutno šta je tačno Rusija poslala Iranu. Odnosi dviju zemalja ojačali su dodatno od početka rata u Ukrajini.

Rusija je od Irana dosad dobila specijalne dronove tipa "šahed". Moskva je zauzvrat slala borbene avione za sukobe Irana na Bliskom istoku sa Izraelom.