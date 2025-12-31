U noćnom napadu ruskih dronova na Odesu pogođene su stambene zgrade i elektroenergetska mreža, a povrijeđeno je šest osoba, među kojima i troje djece.

Izvor: Maciek Musialek / AFP / Profimedia

U noćnom napadu ruskih dronova na Odesu pogođene su stambene zgrade i elektroenergetska mreža, a povređeno je šest osoba, među njima i troje dece, saopštili su u sredu ukrajinski zvaničnici. Napad je nastavak ruskih udara na ukrajinske gradove uoči dočeka Nove godine, piše AP News.

Šef regionalne vojne uprave Oleh Kiper potvrdio je da su u bombardovanju Odese oštećene četiri stambene zgrade. Energetska kompanija DTEK izvestila je o velikoj šteti na dva svoja postrojenja, navodeći da je samo tokom decembra u toj oblasti oštećeno deset trafostanica.

Moskva tvrdi da je Ukrajina u noći između nedelje i ponedeljka sa 91 dronom dugog dometa pokušala da napadne rezidenciju predsednika Vladimira Putina na severozapadu Rusije. Ukrajinski zvaničnici odbacuju te navode i ocenjuju ih kao pokušaj ometanja mirovnih pregovora. General-major ruskih vazdušnih snaga Aleksandar Romanenkov izjavio je u sredu da su dronovi navodno poleteli iz ukrajinskih oblasti Sumi i Černjihiv.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas ocenila je ruske optužbe kao „namerno skretanje pažnje“ sa mirovnih napora. Ona je na društvenoj mreži Iks poručila da niko ne bi trebalo da prihvata neutemeljene tvrdnje agresora koji od početka rata neselektivno gađa ukrajinsku infrastrukturu i civile.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je u srijedu da su se Rumunija i Hrvatska pridružile fondu koji od Sjedinjenih Američkih Država kupuje oružje za Ukrajinu. Fond, poznat kao PURL, sada okuplja 24 države, a do sada je prikupljeno 4,3 milijarde dolara, od čega skoro 1,5 milijardi samo tokom decembra.

Ukrajinske vazduhoplovne snage navele su da je Rusija tokom noći lansirala 127 dronova, od kojih je 101 oboren. Sa druge strane, rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je iznad ruskih regiona, Crnog mora i anektiranog Krima oboreno 86 ukrajinskih dronova. U jednom od ukrajinskih napada izbio je i požar u rafineriji nafte u ruskoj oblasti Krasnodar, ali je brzo ugašen, saopštile su lokalne vlasti.

Rusija je tokom ove godine pojačala dalekometne napade na urbana područja, a posljednjih mjeseci, kako se rat približava četvrtoj godišnjici, intenzivirala je i napade na energetsku infrastrukturu. Prema podacima Ujedinjenih nacija, od januara do novembra ubijeno je više od 2.300 ukrajinskih civila, dok je više od 11.000 ranjeno, što predstavlja povećanje od 26 odsto u odnosu na isti period 2024. godine.

#Odesaresidential building that neither Trump or Modi will ever care aboutpic.twitter.com/W5MpCVedRk — Dr Anna Odesitka (@AnnaOdesitka)December 30, 2025

Napadi se odvijaju u trenutku obnovljenih diplomatskih napora da se sukob zaustavi, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp u nedjelju ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji bi naredne sedmice trebalo da se sastane sa evropskim liderima.

Uprkos mirovnim inicijativama, koje nije pominjao, ruski predsjednik Vladimir Putin je u svom tradicionalnom novogodišnjem obraćanju u srijedu ponovo izrazio uvjerenje u konačni uspijeh invazije na Ukrajinu. Posebno je pohvalio ruske vojnike raspoređene u Ukrajini, nazivajući ih herojima koji se bore za otadžbinu, istinu i pravdu. Poručio je da Rusija vjeruje u njih i u svoju pobjedu, prenijela je državna novinska agencija Tas.