Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin potvrdio je da se na teritoriji ruske prijestonice dogodio napad dronovima.

Izvor: X/TwilightDewy/Printscreen

Više od pola miliona ljudi u Moskovskoj oblasti ostalo je u mraku nakon masovnog nestanka struje. Neposredno prije nego što je došlo do nestanka struje, zvuci dronova odjekivali su širom regiona, javlja UNN.

Iz administracije okruga Ramenskoje izvijestili su o kvaru na električnom čvorištu u Doninu. Rečeno je da je tamo izgorela električna sabirnica, ali nije poznato da li su požar izazvali dronovi.

Oglasilo se rusko ministarstvo odbrane

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je protivvazdušna odbrana oborila 109 ukrajinskih dronova za četiri sata. Neki od njih su navodno oboreni na mjestima gdje je došlo do nestanka struje.

#BREAKINGMassive blackout hits Moscow suburbs – up to 600k without power in Ramenskoye, Zhukovsky & Lytkarino after substation shutdown.#Ukraine#Russiapic.twitter.com/GwfWwPCS8z — Twilight (@TwilightDewy)December 30, 2025

