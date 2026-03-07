logo
Nataša Bekvalac prošetala gradom u pidžami: Iznenadila stajlingom na ulicama Beograda, sestra sve zabilježila

Nataša Bekvalac prošetala gradom u pidžami: Iznenadila stajlingom na ulicama Beograda, sestra sve zabilježila

Autor Marina Cvetković
0

Iako su mnogi u prvi mah pomislili da je u pitanju neki novi, ekscentrični modni trend, iza ovog hrabrog i opuštenog autfita zapravo se kriju užurbane pripreme.

Nataša Bekvalac prošetala gradom u pidžami Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Nataša Bekvalac, koja je decenijama unazad prepoznatljiva po svom besprekornom stilu, eleganciji i glamuroznim scenskim izdanjima, potpuno je iznenadila javnost svojim najnovijim pojavljivanjem.

Ona je sada na ulice Beograda izašla u potpuno neočekivanom stajlingu za napolje – ni manje ni više nego u pidžami!

Iako su mnogi u prvi mah pomislili da je u pitanju neki novi, ekscentrični modni trend, iza ovog hrabrog i opuštenog autfita zapravo se kriju užurbane pripreme za predstojeći nastup.

Detalje ove simpatične situacije i deo atmosfere pred koncert otkrila je Natašina sestra Kristina, koja je zabilježila kako izgledaju pripreme pred jedan nastup.

"Ona je krenula u pidžami na probu kostima za večeras", navela je Kristina na Instagramu, objasnivši pratiocima zbog čega se pjevačica odlučila na ovakav korak.

A sada pogledajte i jedno od Natašinih najprovokativnijih izdanja:

Tagovi

Nataša Bekvalac kristina bekvalac pidžame stajling

