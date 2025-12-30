Medvedev je na Telegramu napao ukrajinskog predsjednika Zelenskog, nazivajući ga čudovištem i prijeteći mu na jeziv način.

Izvor: Profimedia

Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije, objavio je niz uvreda na račun ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Medvedev je poruku objavio na Telegramu.

"Lijepe riječi tek dolaze, kada sat otkuca ponoć. Ali jednu želju ću izreći već sada i ona neće biti prijatna. Nedavno je neko čudovište u đubretu poželelo smrt 'jednoj osobi'. Očigledno je svima da on ne želi smrt samo 'jednoj osobi', već svima nama i našoj zemlji", napisao je Medvedev.

On se pritom pozvao na božićno obraćanje Volodimira Zelenskog, u kojem je ukrajinski predsjednik poručio da Ukrajinci imaju jednu želju - "neka on skonča". Zelenski pritom nije precizirao da li misli na ruskog predsjednika Vladimira Putina ili na rat.

"Zelenski je poslanik iz svemira"

Medvedev je tvrdio da Zelenski nije samo "poželio smrt" Putinu, već je navodno i "dao zapovijesti za masovne napade".

"Neću ovdje pisati o njegovoj nasilnoj smrti, iako mu je upravo sada Smrt često za petama. Poželjeću nešto drugo – u naučne svrhe. Izuzetno je važno da se u budućnosti, nakon brze smrti, malo ukiseljeno tijelo zelenog homunkulusa izloži u peterburškom muzeju, gdje su ruski carevi skupljali nakaze za zabavu svojih potomaka", naveo je Medvedev, prenosi Index.

"I da se temeljno prouči, jer je sasvim moguće da imamo posla sa još jednim predstavnikom iz dubokog svemira, posebne rase scurra sordidus (lat. 'prljavi lakrdijaš'), koji nam je doletio iz patuljaste galaksije u sazvežđu Tukan", dodao je.

Homunkulus je pojam iz alhemije koji označava navodno vještački stvoreno malo ljudsko biće, a u stvarnosti pripada oblasti mitova i pseudo-nauke. Danas se taj izraz često koristi uvrjedljivo, kako bi se nekoga prikazalo kao neljudsko, groteskno ili neprirodno biće.

"Dakle, kako se kaže na njihovom malom tukananskom dijalektu: 'Srećna poslednja godina, j***na marioneto!'", zaključio je Medvedev.