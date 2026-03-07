logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iznenada preminuo slavni glumac: Djeca objavila poruku koja slama srca

Iznenada preminuo slavni glumac: Djeca objavila poruku koja slama srca

Autor Marina Cvetković
0

Britanski pisac i glumac Stiven Hibert, najpoznatiji po svojoj zastrašujućoj ulozi Gimp-a u kultnom filmu "Pulp Fiction", preminuo je u 68. godini.

Iznenada preminuo slavni glumac Izvor: Youtube printscreen / Drimes's Clips

Britanski pisac i glumac Stiven Hibert, najpoznatiji po svojoj zastrašujućoj ulozi Gimp-a u kultnom filmu "Pulp Fiction", preminuo je u 68. godini.

Izvještaji navode da je Hibert doživeo srčani udar u Denveru u ponedeljak.

Tužnu vest potvrdio je član porodice, a Hibertova deca Ronni, Rozalind i Greg, podelila su dirljivu poruku izražavajući svoju tugu.

Naš otac, Stiven Hibert, iznenada je preminuo ove nedelje. Njegov život bio je ispunjen ljubavlju i posvećenošću umjetnosti i porodici. Mnogi će ga duboko nedostajati."

Nakon svojih holivudskih poduhvata, Hibert je veći dio svog života proveo u Denveru, gde je ostao aktivan u umjetničkoj zajednici. Predavao je improvizaciju u pozorištu Chaos Bloom i radio sa mladim glumcima, pokazujući svoju posvećenost negovanju novog talenta.

Njegova smrt dolazi samo nekoliko mjeseci nakon smrti njegovog kolege iz "Petparačkih priča," Pitera Grina, koji je igrao Zeda u filmu, što ukazuje na značajan gubitak za obožavaoce ovog kultnog klasika. Odlazak Stivena Hiberta posebno je pogodio entuzijaste Tarantinovog filma, jer njegova nezaboravna uloga i dalje odjekuje u analima filmske istorije.

(Telegraf / MONDO)   

Tagovi

Stiven Hibert smrt glumac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ