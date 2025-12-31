Rusija pokazala snimak oborenih dronova za koje tvrdi da ih je Ukrajina koristila za napad na Putinovu rezidenciju u Valdaju.

Izvor: Printscreen/Kurir

Rusko Ministarstvo odbrane danas je iznijelo prvi detaljan izvještaj o navodnom napadu ukrajinskog drona na rezidenciju predsjednika Vladimira Putina u Valdaju, navodeći da je više od polovine dronova uništeno stotinama kilometara od imanja.

Vlasti u Moskvi tvrde da je Ukrajina pokrenula veliku operaciju dronova usmjerenu na Putinovu rezidenciju u sjeverozapadnoj Novgorodskoj oblasti između nedjelje uveče i ponedjeljka ujutru.

Satelitski snimci načinjeni tokom ljeta prošle godine pokazali su da je to Putinovo imanje sa više strana zaštićeno sistemima protivvazdušne odbrane (PVO) S-400, a ovo nije jedina takva rezidencija.

Ukrajina je odbacila optužbe kao pokušaj ometanja pregovora koje posreduju SAD o okončanju rata.

Moskou tajms navodi da su ruski navodi djelovali neobično i po vremenu i po prezentaciji.

Prve detalje napada nijesu objavili Ministarstvo odbrane ili regionalne vlasti, koje obično izvještavaju o napadima ukrajinskih dronova, već ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji je održao nešto što je ličilo na vojni brifing dok je Putin u ponedjeljak telefonom razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Nakon što je Putinov portparol Dmitrij Peskov juče kazao da nema potrebe za dokazima o udaru na rezidenciju, danas je general-major Aleksandar Romanenkov, koji komanduje raketnim trupama protivvazdušne odbrane (PVO) ruskih Vazduhoplovnih snaga, rekao da je Ukrajina izvršila napad dronom „duž nekoliko ruta prema rezidenciji ruskog predsjednika, prelazeći preko Brjanske, Smolenske, Tverske i Novgorodske oblasti“.

Prema Romanenkovljevim riječima, 50 od 91 drona korišćenog u napadu presretnuto je iznad Brjanske i Smolenske oblasti, koje se nalaze stotinama kilometara od Putinove rezidencije i redovno se suočavaju s napadima dronovima iz Ukrajine.

Mapa prikazana tokom brifinga Ministarstva odbrane pokazala je da je centar presretanja u Brjansku i Smolensku bio otprilike 520 kilometara južno od Valdaja.

Romanenkov, koji nije objasnio kako je vojska utvrdila da je tih 50 ukrajinskih dronova bilo na putu ka Valdaju, rekao je da je još 41 bespilotna letjelica oborena iznad Novgorodske oblasti i da su nosile po šest kilograma eksploziva.

„Konfiguracija napada, broj uključenih sredstava za vazdušni napad... jasno ukazuju na to da je teroristički napad kijevskog režima bio namjeran, pažljivo planiran i sproveden na slojevit način“, rekao je general.

Uz Romanenkovljevu izjavu, Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je video za koji tvrdi da prikazuje oboreni ukrajinski dron u snegom prekrivenoj šumi noću, navodeći da je riječ o jednom od desetina dronova korišćenih u napadu na Valdaj.

Snimak ne sadrži detalje koji bi omogućili nezavisnu provjeru kada ili gdje je snimljen. Brifing Ministarstva odbrane vjerovatno neće ukloniti sumnje ukrajinskih zvaničnika da je ruska tvrdnja o napadu na Putinovu rezidenciju izmišljena i da može biti pokušaj unosa razdora između administracije Donalda Trampa i Kijeva.

Tramp je novinarima u ponedjeljak rekao da je „veoma ljut“ zbog incidenta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istakao je da je ukrajinski pregovarački tim razgovarao o optužbama sa američkim zvaničnicima.

„Naši partneri mogu da provjere da li je ovo izmišljeno, s obzirom na njihove tehničke mogućnosti“, rekao je Zelenski.