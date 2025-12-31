Šef ruske vojske izjavio je da je Putin naredio širenje "tampon zone" na sjeveroistoku Ukrajine, dok Rusija tvrdi da je zauzela oko 950 km², u trenutku kada su mirovni pregovori neizvjesni.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Šef ruske vojske Valerij Gerasimov izjavio je danas da je predsjednik Vladimir Putin naredio svojim trupama da u novoj godini prošire takozvanu "tampon zonu" na sjeveroistoku Ukrajine, piše Rojters.

Načelnik Generalštaba ruskih oružanih snaga, kako prenosi državna agencija RIA Novosti, tvrdi i da je ruska vojna grupacija "Sjever" zauzela oko 950 kvadratnih kilometara teritorije u ukrajinskim oblastima Sumi i Harkov.

Kremlj je u više navrata naveo da želi da preuzme kontrolu nad sjeveroistočnom Ukrajinom kako bi zaštitio Ruse koji žive u pograničnim područjima poput Kurska i Belgoroda od prekograničnih napada. Kijev, s druge strane, ističe da je riječ o izgovoru za rusku invaziju.

Ove izjave poklapaju se sa nedavnim upozorenjima lidera zemalja istočnog krila Evropske unije i NATO-a, koji smatraju da je cilj Rusije da "stvori tampon zonu koja se proteže od arktičkog regiona preko Baltičkog i Crnog mora do Mediterana".

Gerasimovljevi komentari dolaze u trenutku kada su višenedeljni mirovni pregovori, podstaknuti inicijativom američkog predsjednika Donalda Trampa, krajnje neizvjesni. Sjedinjene Američke Države iskazivale su optimizam u pogledu uspjeha tog plana, dok je Rusija ili odbijala ili ostajala neodređena kada je riječ o njegovom konkretnom sadržaju.

Situaciju je dodatno zakomplikovala tvrdnja Kremlja s početka ove sedmice da je Kijev lansirao 91 dron dugog dometa na Putinovu rezidenciju Valdaj u Novgorodskoj oblasti. Uprkos negiranju iz Ukrajine i izostanku dokaza koje je Moskva ponudila, čini se da je Tramp tu tvrdnju shvatio ozbiljno, izjavivši da je bio "veoma ljut" zbog navodnog napada.

Nakon toga, portparol Kremlja Dmitrij Peskov optužio je Ukrajinu da pokušava da "sruši" mirovni proces. Ipak, sudeći po izjavama Putinovog generala, izgleda da se Rusija sprema za još jednu godinu rata u Ukrajini, bez obzira na mirovne inicijative.