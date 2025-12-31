Nakon napada na Putinovu rezidenciju evropski lideri održali hitan sastanak.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Evropski lideri održali su hitan razgovor o situaciji u Ukrajini nakon što je Rusija saopštila da namjerava da promijeni svoju pregovaračku poziciju, tvrdeći da su ukrajinski dronovi navodno napali rezidenciju predsjednika Rusije Vladimira Putina.

Kako prenosi Ukrinform, pozivajući se na Blumberg, u razgovoru su učestvovali njemački kancelar Fridrih Merc, poljski premijer Donald Tusk, predsjednik Finske Aleksander Stub, premijer Holandije Dik Shof i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"Naš rad na obezbjeđivanju pouzdanih bezbjednosnih garancija traje neprekidno",izjavio je u utorak premijer Holandije Dik Shof. On je dodao da će se saveznici Kijeva u okviru takozvane Koalicije voljnih okupiti naredne nedelje.

Učesnici razgovora razmatrali su i stanje na istoku Ukrajine, kao i pitanje jačanja bezbjednosti država-saveznica. Razgovori su održani u trenutku pojačane diplomatske aktivnosti poslednjih dana.

Tako je 28. decembra predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski posjetio rezidenciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na Floridi, nakon čega je Tramp izjavio da je postignut "značajan napredak" u naporima za okončanje rata u Ukrajini.

Kako je ranije javio Ukrinform, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da su u noći između 28. i 29. decembra Oružane snage Ukrajine navodno lansirale 91 bespilotnu letjelicu ka državnoj rezidenciji predsjednika Putina na Valdaju, u Novgorodskoj oblasti.

Lavrov je tom prilikom zaprijetio Ukrajini "odmazdom" i naveo da su ciljevi i vreme napada već određeni. Predsjednik Vladimir Zelenski je, međutim, izjavu Lavrova o navodnom napadu dronovima na rezidenciju Putina nazvao "još jednom laži Ruske Federacije".