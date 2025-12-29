Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da je Ukrajina navodno izvela napad dronovima na jednu od njegovih rezidencija.

Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da je Ukrajina navodno dronovima napala jednu od njegovih rezidencija.

Tramp je izjavio da takav potez "nije dobar", iako su zvanični Kijev i predsjednik Volodimir Zelenski odmah odbacili vjerodostojnost optužbi.

"Ne sviđa mi se to. To nije dobro", rekao je Tramp, tokom obraćanja novinarima pred sastanak sa Benjaminom Netanijahuom, premijerom Izraela na Floridi. Dodao je da je "moguće" da su optužbe netačne i da se napad uopšte nije dogodio, ali je istakao: "Ali predsjednik Putin mi je jutros rekao da jeste. To bi bilo jako loše".

Trump: Putin told me about it early in the morning. He said he was attacked.



It’s no good. It’s no good. Don’t forget, I stopped the Tomahawks.



It’s one thing to be offensive, another thing to attack his house. It’s not the right time to do any of that.pic.twitter.com/gSJdHAdAet — Open Source Intel (@Osint613)December 29, 2025

U pitanju je prvo Trampovo reagovanje o ovom slučaju otkako je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov javno iznio optužbe protiv Ukrajine.

"Zapravo sam tek čuo za to, ali ne znam ništa o tome. To bi bilo jako loše. To ne bi bilo dobro", rekao je Tramp novinarima uoči sastanka sa izraelskim premijerom u svom odmaralištu Mar-a-Lago.

Tramp je telefonski razgovor s Putinom opisao kao "produktivan", ali je dodao da i dalje postoje otvorena pitanja oko postizanja mirovnog dogovora za Ukrajinu.

"Bio je to vrlo produktivan razgovor. Imamo nekoliko vrlo teških pitanja, kao što možete zamisliti. Imamo par pitanja koja ćemo, nadam se, rešiti i, ako ih riješimo, može doći do mira", istakao je Tramp.