Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz za novi jesenji poziv, kojim će 135.000 mladih regruta biti raspoređeno u centres za obuku širom Rusije.

Izvor: YouTube printcreen

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se sprovodi novi poziv za regrutaciju, na osnovu kojeg će 135.000 regruta biti poslato u centre za obuku širom Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane zemlje.

Kao i tokom prethodnih regrutacija, mladići imaju mogućnost da biraju vojnu službu u različitim jedinicama Oružanih snaga Rusije, u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem i rezultatima profesionalne psihološke selekcije.

"Jesenji poziv građana na vojnu službu 2025. godine je završen. U skladu sa Ukazom br. 690 od 29. septembra 2025. godine, koji je izdao predsjednik Rusije, ove jeseni u Oružane snage Rusije i druge vojne formacije pozvano je 135.000 regruta", navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Prema važećim ruskim zakonima koji regulišu regrutaciju i mobilizaciju, pozivi na obaveznu vojnu službu sprovode se dva puta godišnje - u proljećnom i jesenjem roku.

Podsjetimo da je ruski parlament 2023. godine usvojio amandmane na zakon kojima je povećana gornja starosna granica za muškarce koji treba da služe vojni rok sa 27 na 30 godina, što je značajno povećalo broj građana koji su obavezni da služe vojsku godinu dana.