Kremlj tvrdi da je predsjednička rezidencija Vladimira Putina u Valdaju bila meta ukrajinskog napada sa čak 91 dronom, ali Moskva nije ponudila nikakve dokaze, niti je najavila da će ih objaviti.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

O predsedničkoj rezidenciji Vladimira Putina u gradu Valdaju, u Novgorodskoj oblasti, za koju Kremlj tvrdi da je u noći na ponedeljak bila meta ukrajinskog napada sa 91 dronom, Moskva nije pružila nikakve dokaze, pa je čak saopštila da ih neće ni pružiti.

Istovremeno, stanovnici Valdaja, grada sa oko 14.000 stanovnika, svjedočili su nezavisnom ruskom mediju da nisu primijetili nikakav napad dronovima.

Izvor: Not specified / WillWest News / Profimedia

Rezidenciju čuvaju elitne sigurnosne snage i najmoderniji sistemi naoružanja, a i spoljašnjost i unutrašnjost odišu neopisivim luksuzom.

Izgradnja zdanja je navodno počela gotovo odmah nakon što je Putin došao na vlast na prelazu milenijuma. Zahtijevao je da bude oblikovana "kao Sankt Peterburg", što znači da je želio da uživa u luksuzu poput ruskih careva.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Satelitski snimci koje je objavio Proekt u sklopu priče o Valdaju kao utočištu Vladimira Putina i njegove navodne ljubavnice Aline Kabajeve, bivše olimpijske šampionke u gimnastici, navodno prikazuju ogromna imanja i kontrolnu i željezničku stanicu, slične onima koje su izgrađene u njegovim rezidencijama u Sočiju i Novo-Ogarjovu kod Moskve.

Sistemi protivvazdušne odbrane Pancir-1S instalirani su u obližnjem selu Jaščerovo, kao i na drugim okolnim lokacijama.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Fondacija za borbu protiv korupcije, koju je osnovao pokojni ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni, objavila je niz otkrića o ovoj rezidenciji, opisujući je kao jednu od najvećih tajni Vladimira Putina. Prema Fondaciji, rezidencija Valdaj Putinu je najomiljenija od svih.

Prema evidenciji o nekretninama, rezidencija se prostire na 250 hektara zemlje, od čega 150 hektara zvanično pripada Ruskoj Federaciji i trajno je dostupno ruskoj tajnoj službi.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Na zemljištu se nalaze razne pomoćne zgrade, uključujući skladišta, garaže, hangare i male kuće za goste. Ostatak imovine je formalno registrovan na kompaniju pod nazivom Pray LLC, koja je, prema Fondaciji, u vlasništvu Jurija Kovaljčuka - glavnog akcionara Banke Rusije i jednog od Putinovih najstarijih prijatelja.

Na zemljištu unajmljenom od kompanije Pray LLC nalazi se oko 80 zgrada. To uključuje centralnu četvorospratnu zgradu površine 3.500 kvadratnih metara, paviljon u kineskom stilu, drvenu kolibu u ruskom stilu, kupatila, saune, štale, teren za golf, igralište sa toboganima i VIP restoran koji uključuje bioskop, kuglanu, bilijar i mali kazino.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Zgrada takođe ima svoju crkvu, kako je u aprilu 2021. godine objavio nezavisni ruski medij Meduza. Nedaleko od glavne rezidencije nalazi se dvostruko veća zgrada - spa kompleks sa dva podzemna sprata i ukupne površine od skoro 7.000 kvadratnih metara.

Planovi ove zgrade prikazuju solarijum, bazen sa plutajućim sistemom, kriogene komore, masažne kade, stomatološku ordinaciju, kozmetičku ordinaciju, odvojene prostorije za terapiju blatom i kompresionu terapiju, bazen od 25 metara i odvojeni blok za masažu.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Na drugom spratu se nalaze spavaća soba, predsoblje od 200 kvadratnih metara, dnevna soba od 500 kvadratnih metara, prostor za serviranje, poseban lift za hranu i poseban akvarijum od 13 kvadratnih metara.

U podrumu se nalaze sobe za osoblje i tehničke prostorije, uključujući prostorije za održavanje slane kupke i terapije blatom, kao i prostorije za posebne komunikacije.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Proekt je pisao da ruski lider i njegova navodna ljubavnica, iako nikada nisu potvrdili da su u vezi, tamo provode vrijeme u potpunoj diskreciji poput cara i carice sa svojom djecom, koju kriju od "običnih" Rusa, kako je objavio britanski tabloid Dejli mejl.

Kružile su glasine da Putin ima troje djece sa Kabajevom i da svoj tajni život vode upravo u Valdajskoj palati, gdje je Kabajeva imala svoju luksuznu vilu.

"Tokom ove istrage, novinari Proekta utvrdili su brojne činjenice o vezi između ruskog predsjednika i njegove ljubavnice, koje kao da su sve prepisane iz srednjovekovnih istorijskih knjiga", navodi se.

Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia

Bogatstvo i impresivno carstvo koje su Putin i njegova ljubavnica navodno stekli nikada nisu objavljeni, ali se vjeruje da su ogromni.

"Putin se zvanično razveo od svoje bivše prve dame Ljudmile 2013. godine, ali nikada nije prestao da voli Valdaj. Doveo je svoju novu ljubavnicu ovdje", objavio je lokalni medij.

Takođe se navodi da je tamo sagradio novu drvenu vilu za Kabajevu i djecu, koja se navodno nalazi oko 800 metara od "zlatne kuće" koju je sagradio tokom braka sa Ljudmilom. Izgradnja kuće za Kabajevu počela je 2020. godine, a pristanište za čamce izgrađeno je u blizini 2021. godine.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

"Odatle možete čamcem preko malog kanala doći do ogromnog, klasičnog dvorskog parka koji se nalazi na parceli od 28 hektara. Ova zemljišta su nekada bila rasadnici, gdje su se gajile sadnice četinara za obnovu nacionalnog parka. Na otprilike istoj udaljenosti od Putinove kuće nalazi se ogroman spa kompleks sa solarijumom, kriokomorom, bazenom od 25 metara, hamamom, saunom, blatnom sobom, kadama za masažu, kozmetičkim i stomatološkim ordinacijama", navodi se dalje u tekstu i dodaje:

"U ljeto 2020. i 2021. godine, na mjesto nekadašnjih heliodroma postavljena je mala karting staza. Takođe, odmah pored rezidencije, duboko u šumi, između 2016. i 2020. godine, izgrađeno je veliko dječje igralište u žutoj i plavoj boji", navodi se u istrazi, koja takođe otkriva da Putin koristi svoj "lični oklopni voz" za putovanje do ovog skrovišta na obali jezera. "Iz tog razloga, u blizini njegove rezidencije izgrađena je tajna, čuvana stanica", tvrdili su u Proektu.