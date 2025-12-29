Američki i ruski predsjednik, Donald Tramp i Vladimir Putin, razgovarali su telefonom o mogućem okončanju rata u Ukrajini, usaglasivši se o daljim koracima u pregovorima, dok se istovremeno priprema sastanak Trampa sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim.

Američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je u nedelju telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o nizu pitanja vezanih za mirovne pregovore o Ukrajini, uoči sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim na Floridi, saopštio je savjetnik Kremlja za spoljnu politiku Jurij Ušakov.

"Prijateljski i poslovan" razgovor od sat i 15 minuta

Prema riječima Ušakova, dvojica predsjednika vodila su "prijateljski, dobronamjeran i poslovan“ razgovor koji je trajao sat i 15 minuta. Tokom razgovora, Tramp i Putin izrazili su obostranu zainteresovanost za postizanje trajnog i stabilnog mira u sukobu u Ukrajini.

Putin je tom prilikom naglasio da se u daljim pregovorima treba osloniti na dogovore postignute na samitu u Ankoridžu ranije ove godine.

Kako je naveo savjetnik Kremlja, ruski i američki lider saglasili su se da bi privremeno primirje, kakvo predlažu Ukrajina i njeni evropski saveznici, "samo produžilo sukob i nosilo rizik od obnove neprijateljstava". Putin je, prema Ušakovljevim navodima, prihvatio Trampov predlog da se proces rešavanja sukoba nastavi kroz formiranje dvije radne grupe. Te grupe bi se bavile bezbjednosnim i ekonomskim pitanjima u okviru mirovnog procesa.

Ranije u nedelju, Tramp je na društvenoj mreži "Truth Social" naveo da je sa Putinom imao "veoma produktivan" telefonski razgovor. Dvojica predsjednika su se dogovorila i da ponovo razgovaraju nakon sastanka američkog predsjednika sa Zelenskim.

U petak je Zelenski za portal Axios izjavio da očekuje postizanje dogovora o okviru mirovnog sporazuma tokom predstojećih razgovora. Prema tom planu, Rusija bi trebalo da pristane na prekid vatre prije bilo kakvog trajnog rešenja.

Moskva već duže vrijeme odbacuje ideju privremenog primirja, uz obrazloženje da bi sve osim sveobuhvatnog mirovnog sporazuma omogućilo ukrajinskoj vojsci da se pregrupiše i ponovo naoruža.

Plan od 20 tačaka i reakcija Rusije

Zelenski je ranije ove sedmice predstavio novi mirovni plan u 20 tačaka, za koji je naveo da je razmatran sa američkim zvaničnicima. Moskva je taj predlog odbacila kao neprihvatljiv, ocijenivši da se radikalno razlikuje od plana o kojem su razgovarale Rusija i Sjedinjene Američke Države.

U subotu je Putin, tokom sastanka sa najvišim vojnim rukovodstvom, izjavio da pojedini "pametni ljudi“ na Zapadu nude Kijevu "pristojne“ mirovne uslove. Ti uslovi, kako je naveo, uključuju čvrste bezbjednosne garancije, plan ekonomskog oporavka i mapu puta za obnovu odnosa sa Rusijom.

Ipak, prema njegovim riječima, Kijev i dalje "ne žuri“ sa mirnim rešenjem, uprkos, kako je rekao, povoljnim uslovima.

Upozorenje Moskve

Ako ukrajinske vlasti odustanu od mirnog puta, Rusija će, upozorio je Putin, svoje ciljeve ostvariti na bojnom polju.

