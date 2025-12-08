Ruske snage izvele su noćne napade dronovima i raketama na energetsku infrastrukturu u centralnoj i sjevernoj Ukrajini, pri čemu je poginuo najmanje jedan civil, a više je ranjenih.

Ruske snage su tokom noći izvele veliki vazdušni napad na energetsku infrastrukturu u centralnim i sjevernim djelovima Ukrajine. U napadima dronovima i raketama ciljani su grad Kremenčuk, kao i Černigovska i Kijevska oblast, pri čemu je poginuo najmanje jedan civil, a više je ranjenih, izvijestili su lokalni zvaničnici, javlja The Kyiv Independent.

Udar na energetiku u Kremenčuku

Eksplozije su u Kremenčuku u Poltavskoj oblasti odjeknule oko 1:30 ujutru, a ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je na dolazak projektila Kinžal i desetina dronova. Gradonačelnik Vitalij Malecki potvrdio je prekide u snabdijevanju strujom, vodom i grejanjem u djelovima grada, dodavši da ekipe rade na sanaciji štete.

Prema riječima guvernera Volodimira Kohuta, pogođeno je nekoliko energetskih postrojenja u okrugu Kremenčuk. Direktni udari i ostaci dronova izazvali su požare i oštetili tehničku opremu. U tim napadima nije bilo prijavljenih žrtava.

#Сумщина: війська рф завдали ударів БпЛА по 9-поверхівці у м. Охтирка. Виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи

Одночасно з гасінням вогню, рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань.pic.twitter.com/slddF5kByA — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA)December 8, 2025

Razaranje u Černigovskoj oblasti

Ruski dronovi napali su i ciljeve u Černigovskoj oblasti, uključujući kritičnu infrastrukturu i energetske objekte, izjavio je guverner Vjačeslav Čaus. U napadu dronovima Geran u mestu Novhorod-Siverski poginuo je 50-godišnji muškarac u svom domu, a povrijeđen je i jedan policajac. Oštećeni su policijska stanica, medicinska škola i nekoliko kuća.

U samom gradu Černigivu meta napada bila je termoelektrana, a ostaci srušenih dronova pronađeni su na gradskom području, potvrdio je Dmitro Brižinski, načelnik regionalne vojne uprave. Zbog napada nekoliko naselja je ostalo bez struje, ali je snabdijevanje ponovo uspostavljeno do jutarnjih sati.

#Чернігів: унаслідок падіння російського БпЛА пошкоджена багатоповерхівка. Постраждали 3 людей, 1 – госпіталізували до лікарні.

Пошкоджені вікна та газопровід

Рятувальники ліквідували займання газу. Розгорнутий «Пункт незламності». Психологи ДСНС: надали допомогу 24 людямpic.twitter.com/o0bzUvNQqW — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA)December 8, 2025

Eksplozije u blizini Kijeva

Tokom noći eksplozije su zabilježene i u gradu Fastivu u Kijevskoj oblasti, ali zasad nema izvještaja o mogućoj šteti. Fastiv je nedavno bio meta napada, kada su ga ruske snage 5. decembra gađale u okviru masovnog udara na ukrajinsku energetsku mrežu.

U tom napadu pogođen je i glavni železnički kolodvor, što je predsjednik Volodimir Zelenski opisao kao napad koji je "vojno besmislen".

Ruske snage poslednjih mjeseci redovno izvode napade na ukrajinske gradove, u vrijeme kada SAD pokušavaju pregovorima da se dođe do okončanja rata u Ukrajini.