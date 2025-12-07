Ukrajinski general Oleksandr Sirski izjavio je za Skaj njuz da Ukrajina neće predati svoje teritorije Rusiji, jer je kako kaže, to neprihvatljivo.

Izvor: kurir/Imago stock and people/ profimedia

Ukrajina neće prihvatiti nijedan mirovni sporazum koji bi podrazumijevao predaju teritorija, izjavio je vrhovni komandant ukrajinske vojske, general Oleksandr Sirski.

On je rekao da bi za Kijev bilo "neprihvatljivo" da se odrekne teritorija u bilo kakvom dogovoru sa Rusijom, upozorivši da Moskva koristi diplomatske razgovore kao "paravan" za zauzimanje novih oblasti silom.

Govoreći za Skaj njuz sa nepoznate lokacije na istoku Ukrajine, 5. decembra, preko prevodioca, Sirski je rekao da "pravedan mir" može da počne samo prekidom vatre duž trenutne linije kontakta, a potom pregovorima.

"Naša glavna misija je da branimo našu zemlju, našu državu i naše stanovništvo" rekao je on.

"Naravno, za nas je neprihvatljivo da se jednostavno odreknemo teritorije. Šta to uopšte znači, predati našu zemlju? Upravo zato se i borimo, da ne bismo predali našu teritoriju" rekao je Sirski.

Prema Sirskom, ruske snage svakodnevno lansiraju između 4.000 i 5.000 jurišnih dronova samoubica duž linije fronta, kao i 1.500 do 2.000 dronova koji izbacuju bombe. On je naveo da ukrajinske jedinice pariraju tim brojkama, a na nekim djelovima fronta ih i premašuju.

"Kada je riječ o dronovima, postoji približan paritet. Trenutno raspoređujemo nešto više FPV dronova nego Rusi" naglasio je Sirski

Komandant je optužio Rusiju da nastavlja napade duž cijele linije fronta uprkos javnim signalima o zainteresovanosti za mir.

"Neprijatelj nastavlja svoju ofanzivu, koristeći ove mirovne pregovore kao paravan" rekao je Sirski.

"Nema pauza, nema zastoja u njihovim operacijama. Oni nastavljaju da guraju svoje trupe naprijed kako bi zauzeli što više naše teritorije pod okriljem pregovora - rekao je on.

Sirski je opisao teške borbe u oblastima Pokrovsk, Kupjansk, Liman i Huljajpolje, navodeći da Rusija raspoređuje više od 710.000 vojnika i da trpi gubitke od "oko 1.000 do 1.100 vojnika dnevno, poginulih ili ranjenih, pri čemu je većina poginula.

Naveo je i da ukrajinske snage zadržavaju položaje u sjevernom dijelu Pokrovska.

Sposobnost Ukrajine da nastavi borbe u velikoj mjeri zavisi od nastavka međunarodne vojne podrške. Upitan o mogućnosti promjene politike SAD, Sirski je rekao:

"Nadamo se da će nastaviti da pružaju punu podršku, ali takođe se nadamo da će naši evropski partneri i saveznici, ako bude potrebno, biti spremni da obezbijede sve što je potrebno, jer sada ne branimo samo za sebe, već cijelu Evropu" dodao je on.

Bez Ukrajine, upozorio je, "drugi će biti prinuđeni da se bore u Evropi".

Sirski je rekao da će Ukrajina nastaviti da napada rusku logistiku, industriju i naftnu infrastrukturu dronovima dugog dometa kako bi oslabila ratne napore Moskve. Naglasio je da ukrajinski vojnici ostaju posvećeni uprkos iscrpljenosti.

"Mi smo jednostavno prinuđeni da vodimo ovaj rat, štiteći naš narod, naše gradove i mjesta, i našu zemlju" rekao je on.

"Ako to ne uradimo, jasno možemo da vidimo šta ruska vojska ostavlja iza sebe, samo ruševine i smrt" zaključio je Sirski.